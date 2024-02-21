Profil dan Potret Ibu Sambung Muhammad Fardhana, Calon Mertua Ayu Ting Ting

PROFIL dan Potret Ibu Sambung Muhammad Fardhana, Calon Mertua Ayu Ting Ting, dapat Anda lihat melalui artikel ini. Mengingat hubungan asmara sang pedangdut memang tengah menarik perhatian masyarakat saat ini.

Ya, beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting menjadi sorotan publik usai tiba-tiba dilamar oleh Lettu Muhammad Fardhana. Pertunangan keduanya, membuat Ttk hanya Ayu dan Fardana yang menjadi sorotan, tapi juga beberapa orang terdekat mereka, termasuk Rakaya yang merupakan ibu sambung Fardhana.

Calon mertua Ayu Ting Ting ini menarik perhatian karena parasnya yang cantik dan awet muda. Rakaya pun cukup aktif di media sosial, dan memiliki lebih dari 53 ribu pengikut pada akun Instagram pribadinya.

Kini, banyak warganet yang penasaran dengan potret calon mertua dari Ayu Ting Ting ini. Lantas seperti apa potretnya? Dilansir dari Instagram Rakaya, @rakayayo411,, Rabu (21/2/2024) berikut profil dan potret Ibu Sambung Muhammad Fardhana, calon mertua Ayu Ting Ting.

1. Muda dan cantik: Pada acara lamaran Ayu dan Fardana, Rakaya tampil dengan busana krem yang serasi dengan gaya ibu Ayu Ting Ting, Rakaya terlihat begitu muda dan cantik.





(Profil dan Potret Ibu Sambung Muhammad Fardhana, Calon Mertua Ayu Ting Ting, Foto: Instagram @rakayayo411)



Wajahnya juga terlihat mirip dengan Lettu Fardhana, disertai kulit bersih dan hidung mancung.