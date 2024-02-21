Bakal Jadi Menteri ATR, Begini 5 Potret Agus Harimurti Yudhoyono

PRESIDEN Jokowi disebut akan menunjuk Menteri baru dalam jajarannya. Salah satu tokoh yang disebut akan menjadi menteri adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disapa AHY.

Ketua Partai Demokrat ini kabarnya akan dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Putra sulung Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mulai terjun ke dunia politik pada tahun 2017 dengan menjadi kandidat dalam Pilgub DKI bersama dengan Silviana Murni.

AHY telah menikah dengan aktris Annisa Pohan sejak 2005 lalu, dirinya telah dikaruniai seorang putri bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Sosok AHY sering kali mengunggah momen-momen kegiatannya melalui akun Instagramnya.

Tak jarang penampilannya menjadi sorotan publik karena dirinya kerap kali tampil begitu gagah dalam berbagai kesempatan. Berikut 5 potret gagah AHY, seperti dilansir dari akun Instagram @agusyudhoyono.

Tampil Gagah saat menghadiri rapat partai

Dalam unggahan ini, AHY mengenakan kemeja biru muda dengan lengan pendek. Dirinya sedang menghadiri suatu rapat partai. Pria 45 tahun itu tampil begitu gagah dan rapi dalam foto tersebut.

Tampil balutan busana casual

Meski telah menjadi tokoh penting, AHY pun kerap kali menggunakan busana casual yang nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti kunjungan warga. Seperti halnya dengan foto yang satu ini, dirinya tampil dalam balutan kemeja kotak-kotak dan jeans. Penampilannya ditambah dengan celana jeans dan sneakers.

Mengabadikan momen bersama sang adik

AHY kerap kali hadir dalam suatu acara bersama dengan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang kerap dipanggil Ibas. Seperti dalam unggahan yang satu ini, keduanya tampil dalam balutan busana yang sporty dengan berlatarkan salah satupantai di Pacitan.