HOME WOMEN HEALTH

Penderita Asam Urat Tidak Boleh Konsumsi Tape? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |04:00 WIB
Penderita Asam Urat Tidak Boleh Konsumsi Tape? Ini Faktanya
Tape singkong. (Foto: Okezone)
A
A
A

TAPE merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak disukai masyarakat Indonesia. Rasanya yang khas, membuat para pecinta kuliner tidak bisa berpaling dari makanan seperti ini.

Akan tetapi, untuk penderita asam urat tape justru menjadi makanan yang harus dihindari karena dianggap memicu asam urat semakin meningkat dan memperparah kondisinya.

Lantas apakah itu benar?

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban menjelaskan tape sebetulnya masih dibolehkan untuk dikonsumsi oleh penderita asam urat, asalkan tape yang dikonsumsi dalam batas wajar dan tidak berlebihan.

Tape singkong

Halaman:
1 2
      
