Okezone.com
HOME WOMEN HEALTH

Denise Chariesta Dirawat di RS Akibat Mastitis, Gimana Cara Mengobatinya?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:00 WIB
Denise Chariesta Dirawat di RS Akibat Mastitis, Gimana Cara Mengobatinya?
Denise Chariesta masuk rumah sakit akibat mastitis. (Foto: Instagram @denisechariesta91)
A
A
A

KABAR kurang baik datang dari Denise Chariesta. Perempuan berusia 32 tahun ini tiba-tiba saja dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keluhan mastitis pada payudaranya.

Lewat akun Instagramnya @denisechariesta91, dia pun membagikan beberapa foto dengan memperlihatkan kondisinya yang terbaring lemah.

“Jadi ibu dan ayah sekaligus itu bukan gak bisa sakit. Tapi gak boleh sakit. Udah dua hari ini sebenarnya meriang tapi ditahan karena takut gak bisa kerja. Tadi pas mau live gak kuat nahan sakit akhirnya ke Rumah Sakit ternyata kata dokter aku kena mastitis dan harus di rawat,” kata Denise, dikutip dalam akun Instagram miliknya @denisechariesta91, Rabu (21/2/2024).

Dilansir dari laman Cleveland Clinic, mastitis adalah peradangan payudara yang dapat menyebabkan infeksi. Biasanya kondisi ini terjadi pada ibu menyusui dengan gejala seperti payudara merah, bengkak, nyeri, dan gejala seperti flu atau meriang.

Lantas bagaimana cara pengobatannya?

Denise Chariesta

Pengobatan atau perawatan terbaik untuk mengatasi mastitis dapat dilakukan beberapa hal seperti :

1. Mengompres menggunakan es

Mengompres dengan menggunakan es dipercaya dapat mengurangi pembengkakan, sehingga pembengkakan akan mengalir ke kelenjar getah bening. Pada kondisi ini mengompres menggunakan kompres panas juga kurang disarankan.

2. Konsumsi obat pereda nyeri

Mengonsumsi obat pereda nyeri juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Sebab, beberapa obat seperti ibuprofen atau naproxen memiliki kandungan yang dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit.

3. Pijatan

Saat mengalami kondisi mastitis tidak sedikit dari masyarakat juga melakukan pemijatan sebagai alternatif. Karena pijat dipercaya dapat mengurangi pembengkakan di bagian payudara. Payudara dapat dilakukan pada area areola dan puting.

Halaman:
1 2
      
