Kemenkes Luncurkan Gerakan Perubahan Budaya Kerja dan Peresmian Lantai 2 Gedung Adhytama

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan gerakan perubahan budaya kerja dan rebranding identitas Kemenkes yang diluncurkan di halaman Kantor Kementerian Kesehatan pada Senin 19 Februari 2024.

Menyikapi hal tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) RI, Kunta Wibawa mengatakan kegiatan peluncuran gerakan perubahan budaya kerja dirangkaikan dengan peresmian lantai 2 Gedung Adhytama yang telah direnovasi dengan mengusung desain unik yaitu kantor Ber-Akhlak yang merupakan workspace terbuka dan tanpa sekat.

“Desain kantor Ber-Akhlak workspace ini diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi pegawai dalam perubahan fundamental pola pikir dan sikap mental ASN Kemenkes yang tadinya hierarkis dan cenderung terkotak-kotak menjadi lincah inovatif dan kolaboratif,” kata Sekjen Kunta, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Selasa (21/2/2024).

Meskipun dilakukan secara bertahap tetapi Sekjen Kunta menjelaskan workspace tanpa sekat ini menjadi salah satu upaya perubahan budaya kerja agar tidak ada sekat di antara para pegawai sehingga mereka leluasa untuk menyampaikan aspirasinya.