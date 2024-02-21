Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan

ALASAN kenapa Gunung Kawi terkenal dengan tempat pesugihan yakni berkaitan dengan makam-makam yang ada di gunung tersebut. Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang berada di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Melansir Travellora, terdapat pemakaman tiga agama di atas Gunung Kawi. Pada ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut (mdpl), di lereng Gunung Kawi terdapat makam kembar suci milik Mbah Jogo atau Kyai Zakaria II dan Iman Soedjono.

Mbah Djoego dikenal sebagai sosok yang mempelopori perkembangan pertanian di daerah tersebut.

Sedangkan Iman Soedjono merupakan satu dari 70 puluh bangsawan yang ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-1830.

(Foto: Avirista Midaada/MPI)

Kedua tokoh tersebut merupakan sosok pemberani yang juga menjadi penasihat spiritual bagi Pangeran Diponegoro.

Di sepanjang jalan desa menuju makan keduanya, bahkan diceritakan bagaimana Mbah Djoego dan Iman Soedjono turut membantu Pangeran Diponegoro pada masa penjajahan.

Di dekat makam tersebut, terdapat pohon buah suci (sian tho) yang juga dikenal dengan nama dewandaru yang dipercaya berasal dari tongkat Mbah Djoego yang ditancapkan ke tanah untuk melindungi wilayah Gunung Kawi, khususnya Wonosari.

Para peziarah sangat suka untuk mengambil daun, ranting, hingga buah pohon ini untuk dijadikan jimat.

Berdekatan dengan makam kedua tokoh muslim tersebut, terdapat sebuah kuil Konfusianisme atau Buddha dengan Kwan Im sebagai rajanya.