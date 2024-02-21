Sandiaga Jajaki Potensi Kerja Sama Bidang MICE dengan Melbourne Convention Bureau

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno bertemu perwakilan Melbourne Convention Bureau dalam kunjungan kerja ke Australia.

Pertemuan itu bertujuan menjajaki kerja sama dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara antar kedua negara khususnya untuk segmen wisata Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).

Sandi menjelaskan, saat ini jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) asal Australia cukup tinggi.

Di mana sepanjang tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia mencapai 1.431.177 kunjungan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Jika kerja sama antara Melbourne Convention Bureau dan Kemenparekraf dapat lebih ditingkatkan, maka ini akan mempererat dan meningkatkan hubungan bagi Industri MICE antara Indonesia dengan Australia," kata Sandi mengutip laman Kemenparekraf.

Adapun potensi kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi promosi, sharing best practice, hingga implementasi green MICE menuju net zero carbon di sektor MICE. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat capaian kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 14,3 juta kunjungan di tahun 2024.

Selain itu, ada banyak lagi potensi event MICE tingkat international yang dapat didorong untuk diselenggarakan di Indonesia melalui kerja sama dengan MCB ini.

Melbourne Convention Bureau (MCB) sendiri adalah sekelompok pakar pariwisata dan bisnis yang terdiri dari para profesional berpengalaman di bidang MICE. Setiap anggota MCB memiliki peran dalam upaya memperkuat Melbourne sebagai destinasi MICE global.

Hal ini kata dia, sejalan dengan agenda utama Kemenparekraf untuk mengangkat potensi MICE tanah air ke pasar dunia.