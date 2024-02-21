Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Maskapai Ini Luncurkan Penerbangan Tanpa Tujuan, 1.000 Orang Langsung Mendaftar!

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:34 WIB
Maskapai Ini Luncurkan Penerbangan Tanpa Tujuan, 1.000 Orang Langsung Mendaftar!
Pesawat Scandinavian Airlines (Foto: Instagram/@bravojulietspotting)
A
A
A

BAYANGKAN Anda berangkat untuk berlibur, dan tidak tahu persis destinasi yang akan Anda tuju.

Scandinavian Airlines, maskapai penerbangan yang berbasis di Swedia, umumnya dikenal sebagai SAS Airlines, menawarkan hal tersebut, baru-baru ini memperkenalkan penerbangan misteri khusus yang disebut 'Destination Unknown'.

Melansir Travel And Leisure, Scandinavian Airlines telah meluncurkan penjualan tiket 'Destination Unknown', di sini penumpang hanya dapat memilih bandara keberangkatan mereka tanpa mengetahui tujuan akhir penerbangan.

SAS menjual tiket untuk penerbangan ini secara eksklusif kepada anggota program loyalitas frequent flyer maskapai ini, EuroBonus.

Infografis Benda Terlarang Dibawa ke Pesawat

Alih-alih uang, para pelancong harus menukarkan 30.000 miles untuk mendapatkan kursi. Perjalanan akan berangkat dari Kopenhagen pada 5 April 2024 dan kembali lagi ke Kopenhagen pada 8 April 2024.

Para pelancong hanya diberi petunjuk bahwa penerbangan akan berlangsung beberapa jam, dan lokasi tujuan yang tepat akan terungkap di beberapa titik selama penerbangan melalui pengumuman.

"Prospek untuk memulai perjalanan yang penuh petualangan dan misteri dengan sesama penggemar, menemukan koneksi dan persahabatan baru di sepanjang perjalanan, benar-benar menarik," kata Chief Commercial Officer dan Executive Vice President SAS, Paul Verhagen, dalam siaran persnya.

Halaman:
1 2
      
