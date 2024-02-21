Resep Kue Sus Durian dan Cara Membuatnya

KUNCI utama dari resep kue sus durian adalah adonan vla-nya. Dengan vla rasa durian yang pas, maka kue sus yang disajikan semakin nikmat disantap.

Kue sus merupakan kue khas Belanda. Kue sus adalah kue berbentuk bundar dengan rongga berisi vla, custard, atau daging. Kue sus dengan isi vla atau custard disajikan setelah didinginkan di lemari es, karena vla atau custard yang berbahan baku susu mudah menjadi basi.

Sus digemari di tanah air karena mudah dikreasikan dengan berbagai rasa. Cukup membuat vla sesuai selera, Anda siap menikmati sus dengan rasa durian, vanilla hingga kopi.

Nah, berikut ini resep dan cara membuat sus dengan citarasa durian yang nikmat.

Resep Kue Sus Durian

Bahan Kulit Sus:

125 ml air.

50 gr margarin (me:butter anchor).

1/8 sdt garam (me:skip).

75 gr tepung beras.

2 butir telur.

Bahan Vla Durian:

200 ml air (me:susu cair).

1 sachet SKM (skip).

40 gr gula pasir (4 sdm madu).

25 gr tepung maizena.

1 biji durian.

1 sdm margarin (me:butter).

Cara Membuat:

Langkah 1

- Buat kulit sus.

- Didihkan air, butter, garam dan butter hingga larut.

- Matikan api, masukkan tepung beras, aduk hingga rata.

- Masak kembali adonan kurang lebih 3 menit sambil diaduk hingga adonan kalis.

- Angkat dan biarkan agak dingin/masih hangat.

Langkah 2

- Masukkan telur satu persatu, mixer dengan kecepatan rendah sampai adonan tercampur rata.

Langkah 3

- Campur telur saat adonan sus sudah hangat dapat memaksimalkan kemampuan semua bahan untuk membuat sus mengembang.

- Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga yang sudah diberi spuit.

Langkah 4

- Panaskan oven dengan suhu 180-200°C selama 15 menit.

- Siapkan loyang, alasi dengan baking paper. Lalu masukan adonan ke loyang. (Ukuran sesuai selera).

Langkah 5

- Panggang adonan dengan suhu 200°c selama 20 menit. Lanjutkan dengan suhu 180°c selama 15 menit.

Langkah 6

- Sambil menunggu proses memanggang, buat vla durian untuk isian sus. Campur semua bahan kecuali margarin. Aduk rata, sampai daging durian terpisah dari bijinya.

Langkah 7

- Setelah kue soes dingin, gunting atau belah kue soes.

- Semprotkan vla secukupnya kedalam kulit soes.

Langkah 8

- Sajikan. Bisa juga dimasukkan kedalam wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam kulkas.

Itulah resep kue sus durian dan cara membuatnya.. Dapatkan produk makanan dan minuman lengkap di AladinMall. Nikmati fasilitas Gratis Ongkir dan promo belanja hemat lainnya dengan men-download aplikasi AladinMall di Play Store dan App Store. Jangan lupa untuk mengunjungi Blog AladinMall untuk mendapatkan berbagai informasi, tips dan review produk kebutuhanmu.

Petang ini ada harga spesial live AladinMall di aplikasi RCTI+. Yuk, join dan belanja sepuasnya di jeda iklan!

(Martin Bagya Kertiyasa)