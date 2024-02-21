Audisi Miss Indonesia 2024 di Semarang, Nindi: Grogi!

AUDISI Miss Indonesia 2024 RCTI menarik magnet banyak perempuan muda, cantik dan berbakat di Indonesia untuk ikut serta di dalamnya. Seperti contohnya gelaran Audisi Kedua Miss Indonesia 2024 ini yang digelar di Hotel Grandhika, Jalan Pemuda, Kota Semarang, hari ini Rabu (21/2/2024)

Dari pantauan MNC Portal Indonesia langsung di lokasi, para peserta terlihat datang silih berganti untuk melakukan tahap registrasi hingga penjurian. Mereka datang berbekal kemampuannya masing-masing yang terus diasah.

Salah satunya Nindi yang merupakan mahasiswi Universitas Negeri Semarang (Unnes). Ajang seperti ini pertama kali dia ikuti.

“Proses audisinya cukup tenang yah menurut saya, itu pengalaman baru bagi saya,” kata Nindi saat diwawancara di lokasi.

Meski baru pertama kali mengikuti audisi ajang kecantikan nasional seperti Miss Indonesia, ia mengaku berjuang dengan sungguh-sungguh agar bisa terpilih menjadi kandidat finalis.

