Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Annisa Pohan Berkebaya Biru di Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |10:57 WIB
Potret Cantik Annisa Pohan Berkebaya Biru di Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR
Potret Annisa Pohan di pelantikan AHY, (Foto: Instagram @barry_irawan)
A
A
A

ANNISA Pohan turut hadir mendampingi sang suami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hendak dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) oleh Presiden Joko Widodo.

Acara tersebut berlangsung hari ini, Rabu, 21 Februari 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Annisa Pohan tampil begitu anggun dalam balutan kebaya brokat berwarna biru muda yang menyatu pas dengan warna kulitnya.

 BACA JUGA:

Wanita dengan darah keturunan Jawa dan Batak itu, terlihat melengkapi tampilannya dengan longtorso berwarna senada dengan kebayanya. Kebaya warna baby blue tersebut, dipadukan Annisa dengan bawahan berupa kain Batik bernuansa coklat dan hitam. Tampilannya semakin dipermanis dengan hiasan bunga dan selendang yang menempel di bahu sebelah kanannya.

(Foto: Instagram @barry_irawan)

Mewarta unggahan akun Instagram makeup artist ternama Tanah Air, Barry Irawan @barry_irawan, Rabu (21/2/2024), dirinya memperlihatkan sebuah video Annisa Pohan yang menunjukkan riasan wajahnya serta busananya secara keseluruhan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/629/3163565/aira-h7EC_large.jpg
Aira Yudhoyono Ultah ke-17, Annisa Pohan Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/611/3160579/annisa_pohan-0kRE_large.jpg
Awet Muda! Annisa Pohan Spill Pas Foto Jadul 17 Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054893/cut_intan_nabila-5ZvB_large.jpg
Annisa Pohan Minta Cut Intan Nabila Tak Rujuk usai di KDRT Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/612/2976082/perkenalkan-batik-bahasa-inggris-anak-annisa-pohan-jadi-sorotan-netizen-JKi647Fts5.jpg
Perkenalkan Batik, Bahasa Inggris Anak Annisa Pohan Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2974053/barry-irawan-berbagi-pengalaman-rias-annisa-pohan-saat-pelantikan-ahy-jadi-menteri-nMsGRmzyni.jpg
Barry Irawan Berbagi Pengalaman Rias Annisa Pohan saat Pelantikan AHY Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/612/2973226/ini-panggilan-cinta-annisa-pohan-ke-ahy-bikin-ibu-ibu-histeris-mmn8M5bGa5.jpg
Ini Panggilan Cinta Annisa Pohan ke AHY, Bikin Ibu-ibu Histeris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement