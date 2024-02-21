Potret Cantik Annisa Pohan Berkebaya Biru di Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR

ANNISA Pohan turut hadir mendampingi sang suami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hendak dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) oleh Presiden Joko Widodo.

Acara tersebut berlangsung hari ini, Rabu, 21 Februari 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Annisa Pohan tampil begitu anggun dalam balutan kebaya brokat berwarna biru muda yang menyatu pas dengan warna kulitnya.

BACA JUGA:

Wanita dengan darah keturunan Jawa dan Batak itu, terlihat melengkapi tampilannya dengan longtorso berwarna senada dengan kebayanya. Kebaya warna baby blue tersebut, dipadukan Annisa dengan bawahan berupa kain Batik bernuansa coklat dan hitam. Tampilannya semakin dipermanis dengan hiasan bunga dan selendang yang menempel di bahu sebelah kanannya.

(Foto: Instagram @barry_irawan)

Mewarta unggahan akun Instagram makeup artist ternama Tanah Air, Barry Irawan @barry_irawan, Rabu (21/2/2024), dirinya memperlihatkan sebuah video Annisa Pohan yang menunjukkan riasan wajahnya serta busananya secara keseluruhan.