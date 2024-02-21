Konten Kreator Shasa Zhania Bagikan Tips Get Ready With Me di Shopee 3.3 Grand Fashion Sale

JAKARTA- Industri fashion sukses mengalami perkembangan yang pesat pada akhir-akhir ini. Terlebih, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang kaya telah menciptakan identitas fashion-nya sendiri yang unik dan menarik. Munculnya sejumlah desainer dan merek lokal yang sukses memperoleh pengakuan hingga kancah internasional mendorong lahirnya ragam produk dan gaya fashion yang semakin beragam.

Melihat perkembangan ini, Shopee kembali menghadirkan kampanye 3.3 Grand Fashion Sale yang berlangsung mulai dari 15 Februari hingga 3 Maret 2024. Kampanye ini menyediakan ragam inovasi dan inisiatif pada kategori fashion serta berbagai penawaran menarik yang dapat dinikmati yaitu Semua Diskon 50%, Serba 30RB dan Garansi Bebas Pengembalian.

Head of Lifestyle & Fashion Shopee Indonesia Adi Rahardja, mengatakan, perkembangan teknologi dan pergantian tren yang bergerak pesat mendorong lahirnya pelaku bisnis Indonesia yang semakin kreatif dan adaptif dalam menghasilkan produk berkualitas. Shopee melihat adanya potensi yang besar bagi industri fashion untuk terus berkembang kedepan. Terlebih kini para desainer dan merek lokal dapat dengan mudah mempromosikan karya melalui platform online seperti Shopee dan menjangkau audiens yang lebih luas.

BACA JUGA:

"Untuk menjawab kebutuhan akan gaya fashion masyarakat yang beragam, Shopee 3.3 Grand Fashion Sale ini merupakan bentuk komitmen kami yang senantiasa mendukung para pelaku bisnis fashion, khususnya brand lokal dan UMKM untuk terus berkarya dan berinovasi. Ragam promo menarik yang dihadirkan tentunya juga untuk memberikan pengalaman terbaik dan keuntungan lebih banyak,” tuturnya.

Tidak hanya mempersiapkan beragam penawaran menarik, 3.3 Grand Fashion Sale juga ingin berbagi inspirasi gaya terkini untuk masyarakat. Yuk, simak tips dan perjalanan Get Ready With Me dengan Shasa Zhania, seorang content creator yang saat ini sedang naik daun dengan konten-kontennya serta gaya fashionnya yang stylish. Di bawah ini kalian dapat temukan rutinitas Shasa serta pilihan produk fashionnya!

1.Tentukan outfit sesuai dengan personal style agar nyaman tapi tetap stylish!