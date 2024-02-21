Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Konten Kreator Shasa Zhania Bagikan Tips Get Ready With Me di Shopee 3.3 Grand Fashion Sale

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:00 WIB
Konten Kreator Shasa Zhania Bagikan Tips Get Ready With Me di Shopee 3.3 Grand Fashion Sale
Foto: Dok Istimewa
A
A
A

JAKARTA- Industri fashion sukses mengalami perkembangan yang pesat pada akhir-akhir ini. Terlebih, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang kaya telah menciptakan identitas fashion-nya sendiri yang unik dan menarik. Munculnya sejumlah desainer dan merek lokal yang sukses memperoleh pengakuan hingga kancah internasional mendorong lahirnya ragam produk dan gaya fashion yang semakin beragam.

Melihat perkembangan ini, Shopee kembali menghadirkan kampanye 3.3 Grand Fashion Sale yang berlangsung mulai dari 15 Februari hingga 3 Maret 2024. Kampanye ini menyediakan ragam inovasi dan inisiatif pada kategori fashion serta berbagai penawaran menarik yang dapat dinikmati yaitu Semua Diskon 50%, Serba 30RB dan Garansi Bebas Pengembalian.

Head of Lifestyle & Fashion Shopee Indonesia Adi Rahardja, mengatakan, perkembangan teknologi dan pergantian tren yang bergerak pesat mendorong lahirnya pelaku bisnis Indonesia yang semakin kreatif dan adaptif dalam menghasilkan produk berkualitas. Shopee melihat adanya potensi yang besar bagi industri fashion untuk terus berkembang kedepan. Terlebih kini para desainer dan merek lokal dapat dengan mudah mempromosikan karya melalui platform online seperti Shopee dan menjangkau audiens yang lebih luas.

 BACA JUGA:

"Untuk menjawab kebutuhan akan gaya fashion masyarakat yang beragam, Shopee 3.3 Grand Fashion Sale ini merupakan bentuk komitmen kami yang senantiasa mendukung para pelaku bisnis fashion, khususnya brand lokal dan UMKM untuk terus berkarya dan berinovasi. Ragam promo menarik yang dihadirkan tentunya juga untuk memberikan pengalaman terbaik dan keuntungan lebih banyak,” tuturnya.

Tidak hanya mempersiapkan beragam penawaran menarik, 3.3 Grand Fashion Sale juga ingin berbagi inspirasi gaya terkini untuk masyarakat. Yuk, simak tips dan perjalanan Get Ready With Me dengan Shasa Zhania, seorang content creator yang saat ini sedang naik daun dengan konten-kontennya serta gaya fashionnya yang stylish. Di bawah ini kalian dapat temukan rutinitas Shasa serta pilihan produk fashionnya!

1.Tentukan outfit sesuai dengan personal style agar nyaman tapi tetap stylish!

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/391/3187469//soundrenaline_bandung-CU6p_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Bandung Satukan Musik, Kota, dan Ribuan Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement