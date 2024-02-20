Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Begini Wajah Sherina Munaf Tanpa Makeup, Cantiknya Natural

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |09:08 WIB
Ternyata Begini Wajah Sherina Munaf Tanpa Makeup, Cantiknya Natural
Sherina Munaf. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Sherina Munaf memang tidak hanya ahli di dunia tarik suara, dia pun jago berakting. Seperti dalam film Petualangan Sherina 2.

Istri dari Baskara Mahendra ini juga aktif di media sosial membagikan aktivitas dan juga potret cantiknya. Seperti pada postingan terbarunya, Sherina mengunggah potret dirinya dengan wajah bare face alias tanpa makeup.

Meski demikian, kecantikannya tetap terpancar. Berikut ulasannya dari Instagram @sherinamunaf.

Pamer wajah polos tanpa makeup

Sherina Munaf

Sherina terlihat sedang duduk santai di rumahnya memakai kaus putih dipadukan dengan celana putih. Dia terlihat foto dengan ekspresi wajah datar dan tampilan wajah polos tanpa makeup. Meski demikian, parasnya tetap terlihat cantik natural.

Berencana potong rambut

Sherina Munaf

Unggahan foto ini ternyata Sherina ingin meminta pendapat netizen untuk potong rambut. Dia merasa rambutnya sudah terlihat sangat panjang.

"Get a haircut yes no?," tanya Sherina dalam keterangan fotonya.

Lantas netizen pun memberi tanggapan.

"Potong aja kak," ucap @dsriana***

"Jangan Sher panjang aja," timpal @dafic***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
