3 Potret Farrel Legolas Rompies, Anak Vincent Rompies yang Tersandung Bullying

FARREL Legolas Rompies, anak sulung Vincent Rompies dan Fifi Karamoy kini menjadi perbincangan hangat netizen. Tidak sedikit netizen yang penasaran dengan potret Farrel Legolas.

Hal tersebut lantaran Farrel Legolas diduga melakukan perundungan terhadap teman di sekolahnya hingga luka-luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Kabar perundungan ini langsung heboh di media sosial hingga membuat lelaki yang akrab disapa Legolas ini disebut-sebut banyak orang.

Kemarahan netizen ini pun tercurah pada Vincent dan Fifi Karamoy orangtua dari Legolas. Bahkan, netizen yang sebelumnya tidak mengenal sosok Legolas jadi banyak mencari tahu. Berikut ini potret Legolas Rompies anak Vincent Rompies yang dikutip dari berbagai sumber.

Jago Main sepak bola

Mengutip media sosial X @clara***, terlihat foto-foto kecil Legolas yang telah meniti karier sebagai atlet sepak bola sejak kecil. Legolas, terlihat lihai bermain bola di rumput hijau hingga mendapat kesempatan untuk mengikuti beberapa perlombaan dan berhasil memenangkan perlombaan tersebut.

Momen baik ini terlihat diabadikan dalam sebuah foto. Legolas terlihat sangat bahagia berfoto sambil menunjukkan piala dan medali kemenangannya di hadapan kamera.