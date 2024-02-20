Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Nikita Willy Beribadah Umrah Sekeluarga

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |22:45 WIB
5 Potret Nikita Willy Beribadah Umrah Sekeluarga
Potret Nikita Willy umrah, (Foto: Instagram @yorafebrina)
A
A
A

ARTIS Nikita Willy diketahui saat ini sedang menjalani ibadah umrah. Tidak mau melewatkan kesempatan emas ini, Nikita yang berangkat ternyata tidak seorang diri, melainkan ditemani oleh keluarga besarnya.

Lewat akun Instagram sang ibunda @yorafebrina, beredar potret-potret Nikita sekeluarga ketika sedang berada di Tanah Suci. Penasaran bagaimana potret momen kebersamaannya? Berikut ulasan potret Nikita Willy sekeluarga  ketika menjalani ibadah umrah yang sudah MNC Portal Indonesia rangkum, Selasa (20/2/2024)

1. Foto bersama keluarga besar: Tidak mau terus menerus larut dalam kesedihan, karena baru saja keguguran, Nikita Willy bangkit dari kesedihan dengan menjalankan ibadah umrah bersama keluarga besarnya, tidak lupa dengan Issa yang terlihat begitu menempel dengan Nikita, terus bersamanya dalam pangkuan.

2. Bareng suami dan anak: Potret keluarga kecil Nikita, berfoto bersama dengan suaminya, Indra Djokosoetono dan sang putra tercinta, Issa. Ketiganyan kompak tersenyum ke arah kamera, terlihat Niki sambil menggendong Issa yang terlihat menoleh ke sisi lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
