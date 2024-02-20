Potret Anak Nia Ramadhani Belanja Sepatu, Isi Dompetnya Bikin Netizen Shock

NIA Ramadhani memang dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah dan bergelimang harta. Baru-baru ini, viral momen anak Nia dan Ardi Bakrie menunjukan isi dari dompet pribadinya.

Momen itu dibagikan akun TikTok, @ramadhaniabakrie.fans. Terlihat Naka, putra Nia dan Ardi terlihat sedang membayar barang yang ia beli di salah satu toko sepatu.

“Keluarin dulu coba (uangnya), hitung,” ucap Nia pada Naka, dikutip dari akun tersebut, Selasa (20/2/2024).

Nia nampaknya tengah membiasakan Naka untuk membeli dan membayar sendiri barang yang ia inginkan. Terlihat ibu tiga anak itu tak ikut campur saat putranya hendak membayar di meja kasir.

Kasir di toko sepatu itu pun menyebut total harga barang yang dibeli Naka yakni Rp207 ribu. Saat mendengarnya, Naka pun langsung mengeluarkan seluruh uang dari dalam dompetnya.

Terlihat bocah 8 tahun itu memiliki uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu dengan jumlah yang banyak.

Dengan sigap, Naka berusaha memberikan jumlah uang sesuai dengan total harga belanjaannya. Setelahnya, Naka memasukan kembali seluruh sisa uangnya ke dalam dompetnya itu.