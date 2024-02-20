Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Anya Geraldine yang Tampil Anggun dengan Kebaya Khas Bali

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |16:30 WIB
5 Potret Anya Geraldine yang Tampil Anggun dengan Kebaya Khas Bali
5 Potret Anya Geraldine yang Tampil Anggun dengan Kebaya Khas Bali, (Foto: Instagram @anyageraldine)
A
A
A

5 Potret Anya Geraldine yang Tampil Anggun dengan Kebaya Khas Bali, bisa Anda lihat melalui uraian di artikel ini.

Pesona dari aktris dan model, Anya Geraldine memang selalu berhasil menjadi sorotan publik. Tak hanya karena parasnya yang cantik, tapi juga penampilan dan pesona tubuh indahnya yang dianggap sebagai body goals dari sebagian orang.

Seperti baru-baru ini, Anya tampil anggun dalam balutan kebaya Bali nan seksi. Penasaran seperti apa potretnya? Dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine, Selasa (20/2/2024) berikut lima potret Anya Geraldine yang tampil anggun dengan kebaya khas Bali.

1. Gaya anggun: Potret pertama ini, Anya membalut tubuhynya dengan kebaya model kutu baru full bordir berwarna beige nude yang dihiasi dengan payet. Kebaya khas Bali lengan panjang dan kain batik berwarna hitam, menciptakan kesan elegan.

(5 Potret Anya Geraldine yang Tampil Anggun dengan Kebaya Khas Bali, Foto: Instagram @anyageraldine) 

Anya terlihat anggun sambil melentikkan tangannya di atas sesajen bunga yang diletakkan di pinggir pantai, sedangkan satu tangannya memegang wadah bundar berwarna silver.


2. Cantik bak gadis Bali:

(5 Potret Anya Geraldine yang Tampil Anggun dengan Kebaya Khas Bali, Foto: Instagram @anyageraldine)

Potret kedua, Anya berpose di depan pintu suatu pura, mengenakan kebaya Bali dan selendang pink yang diikat di pinggangnya, tampil memesona dan cantik bak gadis lokal Bali asli.

Halaman:
1 2
      
