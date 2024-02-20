Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Belajar dari Kasus Bullying yang Menyeret Putra Vincent Rompies, Ini 5 Tips Orangtua Hadapi Anak yang Jadi Korban

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:41 WIB
Belajar dari Kasus Bullying yang Menyeret Putra Vincent Rompies, Ini 5 Tips Orangtua Hadapi Anak yang Jadi Korban
Kasus bullying yang menyeret anak Vincent Rompies, (Foto: Tangkapan layar sosial media)
A
A
A

PUBLIK dan media sosial kembali diramaikan dengan viralnya kasus perundungan atau bullying yang dilakukan oleh sekelompok pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) di Gading Serpong, Tangerang. Kabarnya kasus perundungan tersebut melibatkan anak artis dan beberapa orang penting di Tanah Air.

Usut punya usut kasus perundungan tersebut sudah membudaya dan terjadi turun temurun oleh sebuah geng dari salah satu sekolah ternama tersebut. Bukan cuma verbal, perundungan tersebut juga melibatkan kekerasan fisik sesama siswa.

 BACA JUGA:

Kejadian tersebut membuat korban harus sampai dilarikan ke rumah sakit. Belajar dari kasus kejadian ini, para orangtua menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan sekolah yang sehat dan aman untuk tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, para orangtua lainnya juga menjadi ketar-ketir khawatir takut anaknya bisa menjadi korban perundungan juga di sekolah. Jangan sampai terjadi memang, namun jika anak sampai menjadi korban perundungan, orangtua harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membantu anak bisa merasa aman kembali dan berangsur pulih dari trauma yang dialami.

Dihimpun dari laman resmi Unicef dan KlikDokter, Selasa (20/2/2024) berikut lima langkah yang bisa dilakukan.

1. Dengarkan anak secara terbuka dan tenang: Taruh fokus utama pada upaya yang membuat anak merasa didengarkan dan didukung. Pastikan anak sadar, bahwa situasi tersebut tidak bersumber dari kesalahan mereka.

Jangan sampai orangtua sibuk menemukan akar penyebab perundungan atau mencoba menyelesaikan masalah, dan malah mengabaikan anak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179385/bully-InHa_large.jpg
5 Ciri Pelaku Bullying yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179388/bully-pbcm_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Orangtua Membully Anak yang Jarang Disadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178256/calista-9SAJ_large.jpg
Pelaku Pembully Kematian Timothy Baru Muncul Minta Maaf, Netizen: Akting Sedihnya Kurang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/629/3178193/bullying-AIwi_large.jpg
Apakah Sifat Pelaku Perundungan Menurun dari Orangtua? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/629/3171422/bully-1vps_large.jpg
5 Cara Ajarkan Anak Bela Diri Hadapi Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2973886/melawan-pelaku-bully-dengan-aksi-perundungan-balik-picu-anak-jadi-penjahat-di-masa-depan-kfZtBbTFSP.jpg
Melawan Pelaku Bully dengan Aksi Perundungan Balik? Picu Anak Jadi Penjahat di Masa Depan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement