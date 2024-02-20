Belajar dari Kasus Bullying yang Menyeret Putra Vincent Rompies, Ini 5 Tips Orangtua Hadapi Anak yang Jadi Korban

PUBLIK dan media sosial kembali diramaikan dengan viralnya kasus perundungan atau bullying yang dilakukan oleh sekelompok pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) di Gading Serpong, Tangerang. Kabarnya kasus perundungan tersebut melibatkan anak artis dan beberapa orang penting di Tanah Air.

Usut punya usut kasus perundungan tersebut sudah membudaya dan terjadi turun temurun oleh sebuah geng dari salah satu sekolah ternama tersebut. Bukan cuma verbal, perundungan tersebut juga melibatkan kekerasan fisik sesama siswa.

BACA JUGA:

Kejadian tersebut membuat korban harus sampai dilarikan ke rumah sakit. Belajar dari kasus kejadian ini, para orangtua menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan sekolah yang sehat dan aman untuk tumbuh kembang anak.

BACA JUGA: 5 Potret Vincent Rompies Bareng Keluarganya yang Jarang Disorot

Di sisi lain, para orangtua lainnya juga menjadi ketar-ketir khawatir takut anaknya bisa menjadi korban perundungan juga di sekolah. Jangan sampai terjadi memang, namun jika anak sampai menjadi korban perundungan, orangtua harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membantu anak bisa merasa aman kembali dan berangsur pulih dari trauma yang dialami.

Dihimpun dari laman resmi Unicef dan KlikDokter, Selasa (20/2/2024) berikut lima langkah yang bisa dilakukan.

1. Dengarkan anak secara terbuka dan tenang: Taruh fokus utama pada upaya yang membuat anak merasa didengarkan dan didukung. Pastikan anak sadar, bahwa situasi tersebut tidak bersumber dari kesalahan mereka.

Jangan sampai orangtua sibuk menemukan akar penyebab perundungan atau mencoba menyelesaikan masalah, dan malah mengabaikan anak.