HOME WOMEN LIFE

Kenalan dengan Pat Mcgrath, Pencipta Glass Skin Porcelain Makeup yang Viral

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:26 WIB
Kenalan dengan Pat Mcgrath, Pencipta Glass Skin Porcelain Makeup yang Viral
Pat McGrath. (Foto: Highend)
A
A
A

PAT McGrath merupakan ahli kosmetik, yang terkenal dalam dunia kecantikan. DIa memiliki sentuhan pionir dan metode inovatifnya memungkinkan dia untuk memperhatikan karya-karyanya yang unik.

Dame Patricia Ann McGrath atau dikenal sebagai Pat McGrath adalah seorang penata rias internasional yang bakat dan keterampilannya berasal dari dunia industri kecantikan dan mode.

Pocelain Makeup

Dalam hampir 25 tahun karirnya, Pat McGrath telah menerima berbagai penghargaan, dimulai dengan dinobatkan sebagai penata rias dengan penghargaan terbanyak di penghargaan Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Pat McGrath juga menerima Penghargaan Dame Kerajaan Inggris dari Ratu Elizabeth II atas karyanya di bidang kecantikan dan keberagaman. Inilah sebabnya Pat McGrath dikenal sebagai salah satu penata rias terkemuka saat ini.

Selama karirnya, Pat McGrath berkolaborasi dengan banyak brand ternama seperti Prada, Miu Miu, Dior, Burberry, Givechy, Gucci, Lanvin, Louis Vuitton, Versace dan brand lainnya.

Pat McGrath dan Maison Margiela telah banyak berkolaborasi akhir-akhir ini. Di sana, Pat McGrath menciptakan "tampilan kulit kaca porselen" yang menakjubkan dan menyenangkan untuk ditiru.

Halaman:
1 2
      
