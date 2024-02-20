Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nagita Slavina Berbagi Pengalaman Jadi Ibu Generasi Alpha: Cari Informasi di Medsos, Jangan Cuma Gosip

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |11:01 WIB
Nagita Slavina Berbagi Pengalaman Jadi Ibu Generasi Alpha: Cari Informasi di Medsos, Jangan Cuma Gosip
Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
SEBAGAI Generasi Alpha Nagita Slavina mengakui tidak mudah untuk mendidik anak. Malah, semakin pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan sosial, seorang ibu semakin sulit dalam bertindak.

Ibu dari dua anak yang berjarak enam tahun, menyadari perbedaan besar dalam gaya pengasuhannya dan cara dia mendekati mereka.

"Aku masih mencoba untuk melihat apakah anak pertamaku 'kuat' seperti dulu, atau kaya apa ya ini masih coba-coba," kata Nagita, yang akrab disapa Gigi, seperti dilansir dari Antara.

"Susahnya punya anak kedua. Kita sebagai ibu selalu belajar. Jadi kalau bisa, cegah hal buruk yang terjadi pada anak pertama terjadi pada anak kedua," tambah dia.

Menurut Gigi, penting bagi para ibu untuk memiliki anak kedua agar terus belajar dan beradaptasi menghadapi tantangan menjadi ibu dari anak-anak Generasi Alfa. Pengalaman Anda dengan anak pertama akan menjadi landasan bagi Anda untuk berkembang dan menghindari kesalahan anak kedua.

Namun di satu sisi, kemajuan teknologi dan pengetahuan baru menuntut para ibu untuk selalu memperbarui pengetahuannya, terutama mengenai kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Sebagai seorang ibu, prioritas saya adalah memahami pentingnya mempersiapkan masa depan anak-anak saya sejak dini. Sejak konsepsi hingga 1000 hari pertama kehidupan anak Anda, penting untuk memperhatikan dengan baik nutrisi dan stimulasi yang diterima anak Anda.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
