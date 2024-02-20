Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Youtuber Shanty di China Protes di Restoran Gara-gara Pesanan, Netizen Perdebatkan Siapa yang Salah

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |11:30 WIB
Youtuber Shanty di China Protes di Restoran Gara-gara Pesanan, Netizen Perdebatkan Siapa yang Salah
Shanty di China, (Foto: TikTok @shantydichinafans)
A
A
A

YOUTUBER Shanty di China asal Indonesia yang saat ini sedang naik daun, belum lama ini menyempatkan waktu untuk pulang kampung ke Tanah Air. Kerinduannya akan kuliner khas Tanah Air yang pedas dan penuh rempah akhirnya bisa tertuntaskan di pulang kampung kali ini.

Melalui kanal Youtube miliknya, Shanty di China, dirinya mengunggah video ketika dirinya sedang mengunjungi salah satu restoran mewah yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Lewat video TikTok yang diunggah ulang akun Twitter @baclumbia yang sudah mendapatkan lebih dari 650 ribu kali penayangan tersebut. Shanty menyebut dirinya ingin mencoba menu Bebek Betutu. Namun ternyata menu yang datang ke mejanya bukanlah Bebek Betutu, melainkan Bebek Krispi. Alhasil Shanty dan sang pelayan pun sempat mengklarifikasi terkait pesanannya.

“Yah aku awalnya pesan bebek betutu,” ujar Shanty, dikutip dari video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @shantydichinafans tersebut sambil menggeser seporsi piring bebek ke arah pelayan, Selasa (20/2/2024)

 BACA JUGA:

“Masnya nanya yang krispi atau yang apa katanya. Memang ada yang krispi?” tanyanya lagi.

