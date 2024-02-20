Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Rahasia Bibir Sehat dan Plumpy

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |16:10 WIB
3 Rahasia Bibir Sehat dan Plumpy
Soulyu Lip Maximizer, (Foto: Soulyu)
A
A
A

BIBIR yang sehat dan penuh adalah simbol kecantikan yang abadi. Namun, untuk memiliki bibir yang indah, diperlukan perawatan khusus. Untuk menciptakan bibir yang sehat dan plumpy secara alami ada beberapa tips yang dapat dipraktikan, seperti:

1. Konsumsi Cukup Air & Makanan Sehat


Air adalah kunci untuk menjaga kelembapan kulit, termasuk bibir. Pastikan untuk minum setidaknya delapan gelas air setiap hari untuk menjaga bibir Anda tetap terhidrasi dari dalam.

Selain air, mengonsumsi asupan makanan juga berpengaruh pada kesehatan bibir. Konsumsilah makanan yang kaya akan vitamin dan antioksidan, seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Hindari makanan yang terlalu pedas atau asam karena dapat menyebabkan iritasi pada bibir.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement