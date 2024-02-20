Tren Hair Cracking di Sosmed Dianggap Bantu Redakan Sakit Kepala, Mitos atau Fakta?

TENGAH viral di dunia maya tren hair cracking atau scalp popping, atau juga dikenal dengan sebutan menarik-menarik rambut hingga mengeluarkan bunyi suara, terutama di linimasa TikTok. Banyak orang penasaran dan tertarik untuk mencoba teknik ini sebagai cara meredakan sakit kepala atau migrain.

Proses hair cracking sendiri merupakan tindakan menggenggam beberapa helai rambut dekat kulit kepala, kemudian membelitkan rambut di jemari dan menariknya dengan kencang menjauh dari kepala. Tak dipungkiri, di sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri punya kebiasaan seperti ini karena selain memberikan perasaan lega sesaat juga diyakini bisa meredakan sakit kepala.

Benarkah demikian? Dijelaskan dokter kulit bersertifikat, Deeptej Singh, MD, dan dokter kulit kosmetik Connie Yang, MD, hair cracking bukanlah kebiasaan yang baik. Mengingat, tak ada dasar ilmiah bahwa hair cracking ini dapat meredakan ketegangan kulit kepala atau menyembuhkan migrain.

"Belum ada manfaat yang terbukti dari hair cracking ini, dan justru hal ini berpotensi merusak rambut, kulit, dan pembuluh darah di bawahnya," jelas Dr. Deeptej dikutip dari Byrdie, pada Selasa (20/1/2024)