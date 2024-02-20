Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Tips Solo Traveling bagi Pemula, Perencanaan Matang Kunci Kenyamanan

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |19:03 WIB
4 Tips Solo Traveling bagi Pemula, Perencanaan Matang Kunci Kenyamanan
Solo Traveler (Foto: Pexels/M Venter)
LIBURAN seorang diri punya banyak keuntungan. Anda dapat memilih petualangan, tujuan, dan tanggal perjalanan sendiri tanpa harus melibatkan orang lain ke dalam rencana perjalanan.

Namun, merencanakan solo traveling bisa menjadi pengalaman yang menakutkan, terutama jika ini adalah pengalaman pertama Anda.

Para ahli di Just You siap membantu perjalanan solo Anda. Selama dua puluh tahun terakhir, para profesional perjalanan telah berdedikasi untuk menciptakan liburan bagi pelancong solo.

Jadi, Anda tahu bagaimana mempersiapkan petualangan yang mengasyikkan, atau mempertimbangkan liburan yang layak untuk dimasukkan ke dalam daftar keinginan. Mengutip Mirror, berikut empat tips membantu perjalanan solo, terutama bagi Anda pemula.

1. Tentukan tujuan perjalanan

Sebelum mengemas tas, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang diinginkan dari perjalanan Anda. Pengalaman seperti apa yang dicari? Apakah itu petualangan, relaksasi, atau pendalaman budaya?

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

Mengetahui tujuan Anda akan membantu menentukan destinasi dan pilihan tur. Fokus pada sasaran-sasaran ini akan membantu meneliti destinasi yang sesuai dengan minat.

2. Persiapan matang

Pastikan memeriksa dokumen perjalanan. Pastikan paspor Anda terbaru dan periksa apakah memerlukan visa untuk memasuki tujuan destinasi. Buatlah fotokopi dokumen penting dan simpan secara terpisah jika hilang atau dicuri.

Jangan lupa vaksinasi dan kesehatan; periksa apakah ada vaksinasi yang diperlukan atau direkomendasikan untuk tujuan Anda. Konsultasikan dengan dokter dan dapatkan resep obat apa pun yang mungkin diperlukan selama perjalanan.

Kemasi obat-obatan di tas jinjing Anda. Sebaiknya juga menggunakan asuransi perjalanan untuk melindungi diri dari insiden tak terduga. Pastikan polis mencakup keadaan darurat medis dan kehilangan barang.

Halaman:
1 2
      
