HOME WOMEN HEALTH

Nikita Willy Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu, Ini Penyebabnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |19:00 WIB
Nikita Willy Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu, Ini Penyebabnya
Nikita Willy keguguran anak kedua. (Foto: Instagram @nikitawillyofficial94)
A
A
A

ARTIS cantik Nikita Willy belum lama ini membagikan kabar kurang menyenangkan di sosial medianya. Istri Indra Priawan ini mengaku mengalami keguguran di kehamilan keduanya yang memasuki usia tujuh minggu.

Lewat akun Instagramnya @nikitawillyofficial94, artis berusia 29 tahun itu membagikan pengalamannya dengan memposting sebuah video yang berisikan foto USG nya dan beberapa keterangan.

“Bulan lalu (Januari) kami baru saja mengalami kehilangan yang luar biasa dari calon buah hati kami di usia kehamilan tujuh minggu,” tulis Nikita Willy dikutip dalam video Instagramnya @nikitawillyofficial94.

Nikita Willy

Berkaca dari kejadian tersebut, menurut Dokter Obgyn, dr Novan Satya Pamungkas, SpOG, Subsp. KFM menjelaskan penyebab dari keguguran di usia kehamilan muda atau trimester awal bisa dikarenakan adanya kelainan genetik.

“Penyebab keguguran itu kan produk konsepsi, produk konsepsi itu dari laki-laki dan perempuan yang pasti penyebabnya tidak hanya dari perempuan aja, dan ternyata kalau kita telusuri data-datanya itu penyebab keguguran itu kedua paling besar adalah kelainan genetik pada janinnya,” kata dr Novan dikutip dalam acara Media Discussion Kehamilan Risiko Tinggi, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Menurutnya, hal ini sangat disayangkan sekali. Mengingat saat ini sering kali ditemukan pada kasus tersebut untuk membuktikan janin benar mengalami kelainan genetik atau tidak. Karena penyedia layanan kesehatan seperti laboratorium masih belum optimal dan sekalipun ada biasanya harganya mahal.

Halaman:
1 2
      
