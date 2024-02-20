Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Orangtua Diminta Tidak Panik saat Anak Terserang Batuk, Ini Penjelasan IDAI

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |22:00 WIB
Orangtua Diminta Tidak Panik saat Anak Terserang Batuk, Ini Penjelasan IDAI
Orangtua jangan panik saat anak terserang batuk. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BATUK merupakan salah satu penyakit yang kerap menyerang anak-anak secara tiba-tiba. Keadaan ini sering kali membuat orangtua panik. Namun, ternyata batuk adalah teman bagi anak-anak.

“Pada dasarnya batuk adalah kawan kita. Itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh secara mekanik,” kata Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, dr. Rina Triasih dalam Media Briefing bersama IDAI, Selasa (20/2/2024).

Rina menjelaskan, batuk merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang biasanya tidak ada dalam saluran pernapasan. Misalnya, saluran pernapasan kemasukan bulu binatang, debu, asap, atau terdapat lendir berlebih.

Maka, tubuh akan mempunyai reflek untuk mengeluarkannya agar tidak masuk ke pernapasan bawah, paru-paru. Caranya dengan batuk.

“Batuk yang seperti itu jangan di lawan. Jadi tidak perlu obat batuk agar orangtua tidak perlu khawatir,” ucap Rina.

Lebih lanjut, Rina menjelaskan jika batuk biasanya terjadi disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, kuman penyakit, asap, debu, tersedak, dan alergi.

“Itu batuk yang biasa tidak perlu pengobatan, pada anak di usia di bawah lima tahun khususnya. Karena tidak harus diobati dan obat batuk pada anak usia muda berbagai macam penelitian menunjukkan diobati tidak diobatin sama saja, sebaiknya kita jangan dikit-dikit diobati kalau ada anak batuk,” tutur Rina.

Cara alami yang disarankan untuk mengobati batuk yakni dengan mengonsumsi air hangat. Selain itu, ada cara lain yang dianjurkan oleh WHO yakni dengan mengonsumsi kecap yang dicampurkan dengan jeruk nipis.

Untuk kecap dan jeruk nipis, Rina menyarankan untuk mencampurkan satu sendok teh kecap dengan setengah perasan jeruk Konsumsi obat herbal ini sebanyak tiga kali dalam sehari.

