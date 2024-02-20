Kemenkes Gencarkan Deteksi Dini Kanker Mudah dan Murah di Puskesmas

DALAM rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap 4 Februari, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat akan pentingnya untuk melakukan deteksi dini kanker.

Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker. Dengan melakukan deteksi dini maka kemungkinan untuk sembuh dari kanker bisa jauh lebih besar.

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” kata Menkes Budi seperti yang dilansir dari keterangan pers Kemenkes, Selasa (20/2/2024).

Agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan layanan deteksi dini kanker, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan terus melengkapi setiap fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas kabupaten/kota.

Layanan deteksi dini yang ada di puskesmas ini dikhususkan untuk empat jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, kanker paru-paru, serta kanker usus yang banyak ditemui pada pria.

Menkes Budi menjelaskan bahwa seluruh puskesmas yang ada di 514 kabupaten/kota sedang dalam proses persiapan untuk dapat segera melayani deteksi dini empat jenis kanker tersebut.

“Semua puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 Puskesmas di 514 Kabupaten/Kota,” tutur Menkes Budi.

Nantinya setiap puskesmas akan memiliki alat deteksi dini kanker payudara yaitu Probe Linear USG yang diberikan secara bertahap. Sementara untuk deteksi dini kanker serviks, Kemenkes telah meluncurkan tes HPV DNA yang hasilnya lebih akurat serta prosesnya lebih mudah jika dibandingkan dengan Pap Smear.

Menkes Budi menyatakan layanan deteksi dini kanker paru-paru dan kanker usus pun akan turut disediakan. Kemenkes menargetkan setiap puskesmas dapat menyelenggarakan layanan pemeriksaan skrining kanker paru melalui perangkat Low Dose CT-Scan (LDCT) dan deteksi kanker usus besar melalui kolonoskopi.

LDCT mampu mendeteksi adanya lesi kecil atau nodul pada paru-paru yang diduga menjadi tanda awal kanker paru-paru.

“Kami akan selesaikan secara bertahap di 514 kabupaten/kota supaya tiap puskesmas punya CT-Scan biar bisa melakukan prosedur Low Dose CT-Scan untuk deteksi dini kanker paru-paru dan kolonoskopi untuk deteksi dini kanker usus besar,” ujar Menkes Budi.

Sejalan dengan rencana Kemenkes, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito menyatakan bahwa RS Kanker Dharmais siap bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk membantu memberikan pelatihan kepada dokter-dokter umum di puskesmas agar dapat melakukan layanan deteksi dini kanker.