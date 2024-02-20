Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Gencarkan Deteksi Dini Kanker Mudah dan Murah di Puskesmas

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |11:00 WIB
Kemenkes Gencarkan Deteksi Dini Kanker Mudah dan Murah di Puskesmas
Puskesmas kini bisa deteksi kanker. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

DALAM rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap 4 Februari, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat akan pentingnya untuk melakukan deteksi dini kanker.

Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker. Dengan melakukan deteksi dini maka kemungkinan untuk sembuh dari kanker bisa jauh lebih besar.

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” kata Menkes Budi seperti yang dilansir dari keterangan pers Kemenkes, Selasa (20/2/2024).

Agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan layanan deteksi dini kanker, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan terus melengkapi setiap fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas kabupaten/kota.

Layanan deteksi dini yang ada di puskesmas ini dikhususkan untuk empat jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, kanker paru-paru, serta kanker usus yang banyak ditemui pada pria.

Menkes Budi menjelaskan bahwa seluruh puskesmas yang ada di 514 kabupaten/kota sedang dalam proses persiapan untuk dapat segera melayani deteksi dini empat jenis kanker tersebut.

Rumah Sakit

“Semua puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 Puskesmas di 514 Kabupaten/Kota,” tutur Menkes Budi.

Nantinya setiap puskesmas akan memiliki alat deteksi dini kanker payudara yaitu Probe Linear USG yang diberikan secara bertahap. Sementara untuk deteksi dini kanker serviks, Kemenkes telah meluncurkan tes HPV DNA yang hasilnya lebih akurat serta prosesnya lebih mudah jika dibandingkan dengan Pap Smear.

Menkes Budi menyatakan layanan deteksi dini kanker paru-paru dan kanker usus pun akan turut disediakan. Kemenkes menargetkan setiap puskesmas dapat menyelenggarakan layanan pemeriksaan skrining kanker paru melalui perangkat Low Dose CT-Scan (LDCT) dan deteksi kanker usus besar melalui kolonoskopi.

LDCT mampu mendeteksi adanya lesi kecil atau nodul pada paru-paru yang diduga menjadi tanda awal kanker paru-paru.

“Kami akan selesaikan secara bertahap di 514 kabupaten/kota supaya tiap puskesmas punya CT-Scan biar bisa melakukan prosedur Low Dose CT-Scan untuk deteksi dini kanker paru-paru dan kolonoskopi untuk deteksi dini kanker usus besar,” ujar Menkes Budi.

Sejalan dengan rencana Kemenkes, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito menyatakan bahwa RS Kanker Dharmais siap bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk membantu memberikan pelatihan kepada dokter-dokter umum di puskesmas agar dapat melakukan layanan deteksi dini kanker.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/481/3164885/kanker-ohAM_large.jpg
Kenali Gejala Kanker Sarkoma yang Bisa Serang Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/481/3155348/swicc-KWHf_large.jpg
Ada Pusat Layanan Kanker, Berobat Tak Perlu ke Luar Negeri Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/481/3154978/tumor_otak-2xAX_large.jpg
Hubungan Kanker Payudara dan Tumor Otak yang Diderita Yunita Ababiel Sebelum Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154620/kanker_prostat-x7No_large.jpg
Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547/obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/481/3153958/kanker-NQTD_large.jpg
Waspada Kanker Empedu, Ini Gejala dan Pengobatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement