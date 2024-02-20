Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Petugas Penjaga Pantai China Naik Kapal Wisata Taiwan Bikin Turis Ketakutan

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |22:30 WIB
Petugas Penjaga Pantai China Naik Kapal Wisata Taiwan Bikin Turis Ketakutan
Kapal patroli coast guard Australia (Foto: Erik De Castro/Reuters)
A
A
A

SEJUMLAH petugas penjaga pantai (coast guard) China tiba-tiba menaiki kapal pesiar Taiwan pada hari Senin lalu dalam sebuah insiden yang menurut pemerintah di Taipei memicu kepanikan di antara wisatawan dan penduduk pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.

Melansir Al-Jazeera, insiden itu terjadi dekat Kepulauan Kinmen, Taiwan, tepatnya lepas pantai Kota Xiamen dan Quanzhou, China.

Peristiwa itu terjadi sehari setelah Beijing mengatakan akan meningkatkan patroli di daerah tersebut sebagai tanggapan atas kematian dua nelayan China yang tenggelam pekan lalu saat dikejar oleh petugas penjaga pantai Taiwan.

Dalam sebuah pernyataan, otoritas penjaga pantai Taiwan mengatakan bahwa enam pejabat China menaiki kapal turis Taiwan, yang membawa 11 awak kapal dan 23 orang penumpang.

Para pejabat China tersebut memeriksa rencana rute kapal, sertifikat dan lisensi kru kapal dan pergi sekitar setengah jam kemudian.

Petugas Coast Guard China

(Foto: Taiwan Coast Guard Administration via AP)

Penjaga pantai Taiwan mengatakan bahwa mereka mengirim personelnya ke tempat kejadian.

Mereka tiba tak lama setelah rekan-rekan mereka dari China meninggalkan kapal pesiar dan mengawal kapal tersebut sampai ke Pelabuhan Shuitou di Kinmen.

Tidak ada komentar langsung dari Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Di Taipei, Kepala Dewan Urusan Kelautan Taiwan, Kuan Bi-ling mengutuk tindakan represif Beijing.

"Kami pikir itu telah melukai perasaan rakyat kami dan memicu kepanikan masyarakat. Hal itu juga tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat di seberang selat," katanya kepada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/408/3132439/7_ide_wisata_china_yang_dikunjungi_ishowspeed_salah_satunya_kota_terlarang-MyCs_large.jpg
7 Ide Wisata China yang Dikunjungi IShowSpeed, Salah Satunya Kota Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/406/3009603/ngeri-rombongan-turis-terjebak-hingga-gelantungan-di-tebing-curam-OJeBo0ZAUw.JPG
Ngeri, Rombongan Turis Terjebak hingga Gelantungan di Tebing Curam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007632/parah-kebun-binatang-ini-ubah-anjing-jadi-panda-bulunya-sengaja-dicat-hitam-putih-hS0ixMMsaG.JPG
Parah! Kebun Binatang Ini Ubah Anjing Jadi Panda, Bulunya Dicat Hitam Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/406/2998206/ngerinya-tangga-gunung-taishan-china-bikin-kaki-gemetar-berani-naik-XYpMFtdbT6.JPG
Ngerinya Tangga Gunung Taishan China Bikin Kaki Gemetar, Berani Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/406/2996112/tolak-berbelanja-rombongan-turis-china-ditahan-di-toko-kasur-zcTBo4mGcI.JPG
Tolak Berbelanja, Rombongan Turis China Ditahan di Toko Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/406/2982340/kenapa-china-sering-pinjamkan-panda-ke-negara-lain-ternyata-ini-alasannya-jIuI50qDEh.JPG
Kenapa China Sering Pinjamkan Panda ke Negara Lain? Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement