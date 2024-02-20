Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pria Takjub Selokan di Jepang Berisi Ikan Koi, Kalau di Indonesia Diculik Kamu!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |21:47 WIB
Viral Pria Takjub Selokan di Jepang Berisi Ikan Koi, Kalau di Indonesia Diculik Kamu!
Ikan Koi (Foto: Pexels/FOX)
A
A
A

SEORANG TikToker asal Indonesia yang menetap di Jepang belum lama ini membagikan potret selokan yang ada di negeri sakura.

Pria itu sangat takjub atas apa yang dilihatnya di dalam selokan dengan air yang jernih itu. Pasalnya, di dalam selokan itu terdapat banyak ikan koi.

"Di Jepang aman, bayangin ini di Indonesia, langsung masuk wajan," tulis pemilik akun TikTok @duduwi.45 dalam keterangan videonya.

Ia pun takjub dengan kejernihan selokan di Jepang. Bahkan ikan koi dengan warna cantik berenang bebas di selokan itu tanpa gangguan. "Masya Allah, ikan liar di Jepang di selokan kayak gini bersihnya, keren-keren, Masya Allah," timpalnya.

Ikan Koi di Selokan Jepang

(Foto: TikTok/@duduwi.45)

Menurutnya, ikan-ikan di Jepang sangat beruntung bisa hidup bebas di selokan. Sebab, bila hal itu terjadi di Indonesia sudah lain cerita, karena pasti sudah dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

"Ikan harus bersyukur hidup di Jepang, kamu ini hidup di Indonesia diculik kamu jam 03.00 pagi sama rombongan pencari ikan, bocil-bocil siap melaksanakan tugasnya. Kamu beruntung loh ikan hidup di Jepang," sebut pria itu.

"Masya Allah banyaknya (ikan) minta ampun. Selokan di Jepang kerennya begini ikannya," katanya lagi.

Video inipun viral dan sudah ditonton lebih dari 15,4 juta akun dengan belasan ribu komentar yang ditinggalkan netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/549/3131033/liburan_ke_jepang_ayu_ting_ting_antusias_main_di_disneyland_nyobain_semua_wahana-0jD2_large.jpg
Liburan ke Jepang, Ayu Ting Ting Antusias Main di Disneyland: Nyobain Semua Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067592/suku_ainu-5jBd_large.jpeg
Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/406/3055812/kuil_di_jepang-orK9_large.JPG
Edan! Turis Austria Berhubungan Seks di Halaman Kuil Kuno Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/406/3052800/bandara_new_chitose_di_hokkaido_jepang-DE0l_large.JPG
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/406/3046534/kerusakan_akibat_gempa_besar_di_prefektur_miyazaki_jepang-aKd6_large.JPG
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Jendela Bandara Pecah hingga Landasan Pacu Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/406/3042572/koper_skuter-QsVt_large.JPG
Jangan Sembarangan Kendarai Koper Skuter di Jepang, Wajib Punya SIM!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement