Viral Pria Takjub Selokan di Jepang Berisi Ikan Koi, Kalau di Indonesia Diculik Kamu!

SEORANG TikToker asal Indonesia yang menetap di Jepang belum lama ini membagikan potret selokan yang ada di negeri sakura.

Pria itu sangat takjub atas apa yang dilihatnya di dalam selokan dengan air yang jernih itu. Pasalnya, di dalam selokan itu terdapat banyak ikan koi.

"Di Jepang aman, bayangin ini di Indonesia, langsung masuk wajan," tulis pemilik akun TikTok @duduwi.45 dalam keterangan videonya.

Ia pun takjub dengan kejernihan selokan di Jepang. Bahkan ikan koi dengan warna cantik berenang bebas di selokan itu tanpa gangguan. "Masya Allah, ikan liar di Jepang di selokan kayak gini bersihnya, keren-keren, Masya Allah," timpalnya.

(Foto: TikTok/@duduwi.45)

Menurutnya, ikan-ikan di Jepang sangat beruntung bisa hidup bebas di selokan. Sebab, bila hal itu terjadi di Indonesia sudah lain cerita, karena pasti sudah dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

"Ikan harus bersyukur hidup di Jepang, kamu ini hidup di Indonesia diculik kamu jam 03.00 pagi sama rombongan pencari ikan, bocil-bocil siap melaksanakan tugasnya. Kamu beruntung loh ikan hidup di Jepang," sebut pria itu.

"Masya Allah banyaknya (ikan) minta ampun. Selokan di Jepang kerennya begini ikannya," katanya lagi.

Video inipun viral dan sudah ditonton lebih dari 15,4 juta akun dengan belasan ribu komentar yang ditinggalkan netizen.