HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Negeri Kanguru, Sandiaga Bidik Turis Australia demi Dongkrak Pariwisata

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:29 WIB
Sambangi Negeri Kanguru, Sandiaga Bidik Turis Australia demi Dongkrak Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan kerja ke Australia (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Australia, salah satunya untuk bertemu dengan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di negara itu dalam upaya memperkuat kerja sama sektor parekraf sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

“Kami berkegiatan dengan industri parekraf di Australia, salah satunya Flight Centre untuk target peningkatan kunjungan wisman dari Australia,” ucap Sandi dalam keterangannya, mengutip laman Kemenparekraf, Selasa (20/2/2024). 

Flight Centre Travel Group merupakan salah satu agen perjalanan terbesar di Australia. Dalam pertemuan tersebut, Sandi jugamembahas berbagai potensi kerja sama termasuk promosi yang diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan wisman asal Australia.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Australia merupakan salah satu negara pasar utama wisman ke Indonesia dan diharapkan peningkatan kunjungan wisman Australia akan memperkuat capaian target kunjungan wisman tahun 2024 sebesar 14,3 juta kunjungan.

“Kunjungan wisman Australia ini terutama yang sesuai dengan target peningkatan kualitas dan sustainabilitas dari sektor parekraf kita. Diharapkan akan lebih erat lagi kerja sama antara Indonesia dan Australia,” katanya.

Dalam kunjungan kerja ini, Sandi turut hadir dalam investor round table discussion yang difasilitasi oleh Bloomberg. Mantan Wagub DKI Jakarta itu berujar bahwa banyak sekali investor Australia yang ingin mengetahui keadaan ekonomi dan politik Indonesia pascapemilu.

