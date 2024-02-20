Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarden Terong Ungu Menggugah Selera, Cocok untuk Lauk Makan Siang

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:16 WIB
Resep Sarden Terong Ungu Menggugah Selera, Cocok untuk Lauk Makan Siang
Resep sarden terong ungu, (Foto: AladinMall)
A
A
A

RESEP sarden terong ungu  sudah populer di kalangan ibu rumah tangga. Betapa tidak, olahan sarden kaleng dikenal karena praktis dan rasanya yang enak. Dan satu lagi yang membuat disukai, sarden kaleng mudah dikombinasikan dengan bahan makanan lainnya.

Dinukil dari Cookpad, kali ini olahan sarden kaleng dikombinasikan dengan terong ungu. Sudah sejak lama terong ungu dikenal sebagai makanan yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, salah satu manfaat terong ungu yang bisa dirasakan adalah pencernaan yang lebih lancar.

Selain itu, makanan ini mengandung berbagai macam nutrisi yang menyehatkan dan bahkan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Berbagai manfaat ini bisa didapatkan pada seseorang yang rutin mengonsumsi terong ungu.

 BACA JUGA:

Lantas, bagaimana jadinya bila terong ungu diolah menjadi masakan bersama dengan sarden kaleng ? Dengan resep sarden kaleng  terong ungu yang tepat, tentunya akan menjadi hidangan yang menggugah selera.

 BACA JUGA:

Resep Sarden Terong Ungu

 

Bahan-Bahan:

 

3 buah terong ungu

1 kaleng kecil sarden

1 buah tomat, iris

1 gelas air

