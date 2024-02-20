RESEP makan malam hari ini adalah tumis buncis siram daging cincang yang membuat lidah bergoyang. Membuat tumis buncis siram daging cincang ini pun tidak sulit.
Berikut resep dan cara membuat tumis buncis siram daging cincang seperti dilansir Okezone dari Instagram @meily_chin.
Bahan-bahan
200-250 gram buncis, masing-masing potong jadi 2
1 siung bawang putih, cincang kasar
3 sendok makan minyak
Kaldu ayam bubuk
Kaldu jamur bubuk
Lada putih bubuk
Cara membuat
1. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang putih sampai berwarna kekuningan.
2. Masukkan buncis, tumis hingga merata.
3. Beri kaldu ayam bubuk, kaldu jamur bubuk dan lada.
4. Tumis buncis setengah matang, angkat dan letakan di atas piring.