Resep Makan Malam Tumis Buncis Siram Daging Cincang

RESEP makan malam hari ini adalah tumis buncis siram daging cincang yang membuat lidah bergoyang. Membuat tumis buncis siram daging cincang ini pun tidak sulit.

Berikut resep dan cara membuat tumis buncis siram daging cincang seperti dilansir Okezone dari Instagram @meily_chin.

Bahan-bahan

200-250 gram buncis, masing-masing potong jadi 2

1 siung bawang putih, cincang kasar

3 sendok makan minyak

Kaldu ayam bubuk

Kaldu jamur bubuk

Lada putih bubuk

Cara membuat

1. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang putih sampai berwarna kekuningan.

2. Masukkan buncis, tumis hingga merata.

3. Beri kaldu ayam bubuk, kaldu jamur bubuk dan lada.

4. Tumis buncis setengah matang, angkat dan letakan di atas piring.