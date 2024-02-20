Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Audrey Vanessa Melenggang di Opening Ceremony Miss World 2024, Kenakan Baju Adat Kalimantan Barat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |23:33 WIB
Audrey Vanessa Melenggang di Opening Ceremony Miss World 2024, Kenakan Baju Adat Kalimantan Barat
Audrey Vanessa dalam opening ceremony Miss World 2024. (Foto: Tangkapan layar YouTube @Miss World)
A
A
A

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa melangkah ke kontes kecantikan internasional, Miss World 2024. Audrey melenggang di opening ceremony Miss World 2024 yang disiarkan langsung dari New Delhi, India pada Selasa (20/2/2024).

Bersama para beauty pageant dari 120 negara lainnya, Audrey, mewakili Indonesia melenggang dengan baju tradisional Tanah Air. Terlihat Audrey dengan percaya diri melangkah di panggung dan memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari Indonesia.

“Namaste dunia, saya Audrey Vanessa, dengan bangga mempersembahkan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Bhineka Tunggal Ika,” tutur Audrey.

Di momen ini, pesona Audrey pun tak kalah dengan para beauty pageant lainnya yang turut mempersembahkan negara-negara mereka. Audrey begitu elegan mengenakan busana asal Kalimantan Barat dan kerap digunakan untuk tari Ruai. Penampilannya memesona dalam balutan kain tenun bernuansa hitam, merah dan kuning.

Audrey Vanessa

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement