Audrey Vanessa Melenggang di Opening Ceremony Miss World 2024, Kenakan Baju Adat Kalimantan Barat

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa melangkah ke kontes kecantikan internasional, Miss World 2024. Audrey melenggang di opening ceremony Miss World 2024 yang disiarkan langsung dari New Delhi, India pada Selasa (20/2/2024).

Bersama para beauty pageant dari 120 negara lainnya, Audrey, mewakili Indonesia melenggang dengan baju tradisional Tanah Air. Terlihat Audrey dengan percaya diri melangkah di panggung dan memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari Indonesia.

“Namaste dunia, saya Audrey Vanessa, dengan bangga mempersembahkan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Bhineka Tunggal Ika,” tutur Audrey.

Di momen ini, pesona Audrey pun tak kalah dengan para beauty pageant lainnya yang turut mempersembahkan negara-negara mereka. Audrey begitu elegan mengenakan busana asal Kalimantan Barat dan kerap digunakan untuk tari Ruai. Penampilannya memesona dalam balutan kain tenun bernuansa hitam, merah dan kuning.