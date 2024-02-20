Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Putri Kerajaan Jerman Jadi Model Majalah Playboy, Cuma Pakai Sprei!

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |21:30 WIB
Putri Kerajaan Jerman Jadi Model Majalah Playboy, Cuma Pakai Sprei!
Putri Xenia, (Foto: Tangkapan layar People)
A
A
A

PUTRI Xenia Florence Gabriela Sophie Iris dari Saxony, Jerman, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Ia menjadi buah bibir usai tampil sebagai model majalah.

Tak tanggung-tanggung, Putri Xenia diketahui menjadi bintang sampul majalah dewasa. Putri berusia 37 tahun tersebut, didapuk menjadi bintang sampul untuk edisi Maret 2024 dari majalah terkenal, Playboy versi Jerman.

Dalam serangkaian fotonya, sang princess terlihat berpose tanpa busana dan hanya mengenakan sprei warna putih yang menutupi sebagian tubuhnya. Foto-foto lain menunjukkan Xenia menggunakan pakaian renang putih dengan rok tipis dan pose telanjang dada di tepi kolam renang.

Melansir laporan People, Selasa (20/2/2024) dalam wawancara bersama majalah Playboy, Xenia menyatakan bahwa ia akan terkejut jika ada anggota keluarganya membeli majalah tersebut, namun berharap mereka bisa mentoleransinya sebagai bentuk dukungan kepada dirinya.

(Foto: Tangkapan layar/People) 

"Terkejut adalah kata yang tepat jika mereka sampai membawa pulang majalah ini, tetapi setidaknya, saya berharap mereka bisa menoleransinya," kata Xenia kala diwawancara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
