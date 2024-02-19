4 Iklan Lucu Komeng Paling Legendaris

KOMEDIAN Alfiansyah alias Komeng menjadi sosok yang cukup banyak dibicarakan pada Pemilu 2024 ini. Komeng yang mencalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat mendapat suara cukup masif.

Suara Komeng pun melesat meninggalkan para kontestan DPD RI Jabar lainnya. Berdasarkan situs pemilu2024.kpu.go.id, hingga siang tadi 12:01:04 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 78.621 dari 140.457 TPS atau 55,98 persen, Alfiansyah Komeng meraih sebanyak 1.819.188 suara atau 11,9 persen.

Komeng memang mulai dikenal setelah mengisi salah satu acara komedi di salah satu stasiun televisi. Memiliki slogan "Uhuy", dia pun akhirnya membintangi banyak film hingga iklan, salah satunya bersama sang legenda balap Valentino Rossi. Nah, berikut beberapa potret iklan legendaris Komeng seperti dilansir dari berbagai sumber.

Pakai Helm Hitam

Komeng memang paling dikenal dengan iklan Motor Yamahanya. Salah satu ciri khasnya adalah baju sobek-sobek yang menunjukkan bahwa motor tersebut kencang.

Foto Bersama Rossi

Berkat menjadi brand ambassador motor tersebut, Komeng pun bisa bertemu dengan salah satu legenda balap Valentino Rossi. Kala itu, Rossi memang menjadi pembalap andalan dari tim Yamaha.