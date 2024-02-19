Potret Nicholas Saputra Hadiri Acara Mangkunegara X, Pakai Beskap Lengkap dengan Blangkon

PURO Mangkunegaran menggelar jumenengan ke-2 Kanjeng Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara x. Acara tersebut dihadiri para pejabat dan juga artis, salah satunya adalah Nicholas Saputra.

Dalam postingan yang dibagikan oleh akun Twitter atau X @txtaboutnicsap, pemeran Rangga di film AADC tampil keren dalam balutan beskap hitam dipadukan dengan kain batik dan juga blangkon.

Dia juga menambahkan bros di dada kirinya sebagai aksesori pada penampilannya. Selain itu dia juga menambahkan sandal mules khas Jawa.

"Nicholas Saputra has been spotted at Puro Mangkunegaran, get up!," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari X.

Nicholas nampak mengikuti berbagai rangkaian dari acara tersebut. Sosoknya pun mencuri perhatian karena terlihat tampan dengan busana adat Jawa.