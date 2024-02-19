Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Ilmiah Kenapa Hujan Bikin Mengantuk

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |22:40 WIB
Alasan Ilmiah Kenapa Hujan Bikin Mengantuk
Alasan hujan bikin mengantuk, (Foto: Wirestock/Freepik)
A
A
A

HUJAN sering kali dipercaya banyak orang bisa membuat tiba-tiba mengantuk. Anggapan yang sering kita dengar sehari-hari bukan? Sebagian besar orang memang sering mengantuk saat hujan turun.

Rupanya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan seseorang mengantuk saat hujan turun dan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Mengutip laporan IFL Science, Senin (19/2/2024), saat hujan turun, sinar UVA dan UVB yang ada di sinar matahari akan terhalangi awan yang gelap dan ini mempengaruhi fungsi tubuh manusia.

Fungsi tubuh yang terpengaruh ini, alhasil membuat tubuh manusia akan menganggap lingkungan saat hujan seperti di malam hari. Dengan begitu, makanya menyebabkan penurunan produksi serotonin dan peningkatan melatonin.

 BACA JUGA:

Untuk diketahui, serotonin, yang sering disebut sebagai hormon bahagia, bertanggung jawab atas kewaspadaan dan peningkatan suasana hati, sementara melatonin digunakan oleh tubuh agar bisa terjaga.

 BACA JUGA:

Dokter Darius Loghmanee, spesialis tidur di Advocate Christ Medical Center menyebutkan, peningkatan kelembapan selama hujan juga membuat tubuh bekerja keras mempertahankan suhu yang stabil melalui homeostatis. Kondisi ini, diungkap dr. Darius merupakan situasi yang ini melelahkan bagi tubuh.

Halaman:
1 2
      
