HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rumah Mewah Seulgi Red Velvet, Ada Sofa Rp200 Juta!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |16:30 WIB
5 Potret Rumah Mewah Seulgi Red Velvet, Ada Sofa Rp200 Juta!
Potret rumah Seulgi Red Velvet, (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

UNTUK pertama kalinya, Seulgi Red Velvet akhirnya menunjukkan isi rumahnya kepada publik, setelah memutuskan untuk tinggal sendirian sejak lima tahun lalu. Ya, penari utama yang juga dikenal sebagai Ace di industry K-Pop tersebut memang sudah keluar dari dorm atau asrama Red Velvet sejak lama.

Meski sudah lima tahun tinggal sendiri di rumah pribadinya, Seulgi baru kali ini akhirnya memperlihatkan rumahnya. Sukses sebagai anggota girl grup papan atas dan juga solois, tak heran Seulgi memiliki rumah mewah.

Rumah dengan konsep simpel dan modernnya tersebut, diperlihatkan Seulgi lewat kanal YouTube pribadinya, @hi_sseulgi_. Lantas seperti apa potret rumah mewah Seulgi Red Velvet? Dilansir dari Koreaboo, Senin (19/2/2024)

1. Sofa mewah: Ruang tamu Seulgi yang luas didominasi warna putih, yang memberikan kesan modern, simpel, bersih dan luas. Namun yang menarik perhatian, di ruang tamunya ini adalah sofa cloud warna putih bentuk letter L, keluaran brand CASA Alexis warna putih yang dibanderol seharga USD12800 atau sekira Rp200juta! Seulgi mengaku ia memang sengaja berinvestasi dengan sofa kesukaannya tersebut.

2. Dominasi warna netral: Kesan modern dan estetik dari rumah pelantun hits 28, Psycho, Red Flavor, dan Feel My Rhtym ini terpancar dari penggunaan cat dan furniture dominan warna hitam, putih dan beige.

Terutama di area dapur, ruang tamu dan ruang makan. Ruang makannya terlihat menyatu dengan dapur, dilengkapi dengan satu lampu gantung dan furniture lainnya seperti meja makan hitam blok dari brand LSH Furniture di dapur, dan juga meja kaca yang juga berwarna hitam.

Halaman:
1 2
      
