Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tren Perawatan Tak Hanya untuk Rambut, Tapi Juga Kulit Kepala

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |15:25 WIB
Tren Perawatan Tak Hanya untuk Rambut, Tapi Juga Kulit Kepala
Perawatan Kulit Kepala. (Foto: Freepik)
A
A
A

PRODUK pijat kulit kepala dan produk perawatan kulit kepala memang tengah populer di media sosial dan toko online. Memang, produk pijat ini ditujukan untuk mengatasi kulit kepala yang gatal.

Dokter kulit Sydney Dr Natasha Cook mengatakan kulit kepala dan wajah memiliki kebutuhan yang sangat mirip. Artinya menjaga kesehatan kulit kepala mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan rambut.

"Kulit kepala yang buruk menyebabkan rambut rontok, belum lagi kerontokan dan gatal-gatal yang tidak menyenangkan," kata dia seperti dilansir dari halaman The Guardian.

Cook setuju bahwa rasa gatal dan perih adalah tanda jelas bahwa ada yang tidak beres dengan kulit kepala Anda. Ini dapat dengan mudah diubah menjadi sampo dan kondisioner ringan, namun masalah yang terus-menerus harus dievaluasi secara profesional.

Kulit kepala yang sehat dimulai dengan mencuci rambut. Disarankan untuk mencuci rambut 1-2 kali seminggu. Yang lain menghilangkan minyak dan penghalang, menyebabkan peradangan. "Anda juga harus mengoordinasikan rutinitas perawatan rambut Anda dengan kulit kepala dan rutinitas perawatan lainnya," katanya.

Jaye Edwards, pendiri salon Edwards and Co, mengatakan, orang yang menggunakan produk seperti hairspray dan sampo kering harus menggunakan krim eksfoliasi untuk menghilangkan penumpukan minyak dan menstabilkan prosesnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement