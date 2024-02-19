Tren Perawatan Tak Hanya untuk Rambut, Tapi Juga Kulit Kepala

PRODUK pijat kulit kepala dan produk perawatan kulit kepala memang tengah populer di media sosial dan toko online. Memang, produk pijat ini ditujukan untuk mengatasi kulit kepala yang gatal.

Dokter kulit Sydney Dr Natasha Cook mengatakan kulit kepala dan wajah memiliki kebutuhan yang sangat mirip. Artinya menjaga kesehatan kulit kepala mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan rambut.

"Kulit kepala yang buruk menyebabkan rambut rontok, belum lagi kerontokan dan gatal-gatal yang tidak menyenangkan," kata dia seperti dilansir dari halaman The Guardian.

Cook setuju bahwa rasa gatal dan perih adalah tanda jelas bahwa ada yang tidak beres dengan kulit kepala Anda. Ini dapat dengan mudah diubah menjadi sampo dan kondisioner ringan, namun masalah yang terus-menerus harus dievaluasi secara profesional.

Kulit kepala yang sehat dimulai dengan mencuci rambut. Disarankan untuk mencuci rambut 1-2 kali seminggu. Yang lain menghilangkan minyak dan penghalang, menyebabkan peradangan. "Anda juga harus mengoordinasikan rutinitas perawatan rambut Anda dengan kulit kepala dan rutinitas perawatan lainnya," katanya.

Jaye Edwards, pendiri salon Edwards and Co, mengatakan, orang yang menggunakan produk seperti hairspray dan sampo kering harus menggunakan krim eksfoliasi untuk menghilangkan penumpukan minyak dan menstabilkan prosesnya.