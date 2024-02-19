Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kakek Ini Masukkan Tiga Baterai Kancing dalam Kemaluan demi Kepuasan Seksual

Wulan Savitri , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |19:30 WIB
Kakek Ini Masukkan Tiga Baterai Kancing dalam Kemaluan demi Kepuasan Seksual
Kakek ini nekat masukkan 3 baterai kancing ke kemaluannya. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG kakek asal Australia mengaku kerap menggunakan tiga baterai kancing guna kepuasan seksualnya. Namun akhirnya dia mencari bantuan medis darurat ke rumah sakit untuk mengeluarkan benda asing tersebut.

Menurut penelitian Urology Case Reports, kakek berusia 73 tahun yang tidak diketahui identitasnya ini sering kali memasukkan tiga baterai kancing sekaligus ke dalam uretranya.

“Setelah mengaku memasukkan benda asing, ke dalam penisnya. Diketahui baterai bergerak ke atas uretra setelah gagal mencapai kepuasan seksualnya,” ujar ahli medis, dikutip dari Latestly, Senin (19/2/2024).

Operasi

Dilaporkan dari NY Pos, pria itu merasakan nyeri sedang dan diagnosis mengalami parafimosis parah, bahkan terdapat gejala kemih obstruktif. Lantas, dokter segera bertindak melakukan operasi guna mengeluarkan baterai.

Menurut tim medis, korosifitas pada logam baterai menyebabkan nekrosis atau kematian dalam jangka waktu dua jam terhadap komponen sel jaringan hidup. Selain itu, dikhawatirkan berpotensi adanya gangren fournier.

Meski demikian, dokter berhasil melepaskan baterai pada kemaluan pria tersebut menggunakan forsep. Akan tetapi, 10 hari kemudian, dia kembali ke rumah sakit akibat pembengkakan.

Halaman:
1 2
      
