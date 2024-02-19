Sedang Mengandung Wajib Minum Susu Hamil? Ini Kata Dokter

KETIKA memasuki masa kehamilan, tentunya wanita yang sedang mengandung akan memberikan segala asupan nutrisi terbaik demi sang buah hati yang ada di dalam perut. Segala jenis vitamin hingga susu hamil, biasanya akan dikonsumsi untuk menjadi asupan kesehatan sang ibu dan janin.

Dijelaskan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Uf Bagazi Sp.OG, bahwa ibu hamil sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi secara langsung bukan dalam bentuk olahan.

Apabila ibu hamil sudah mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, maka susu hamil bukanlah suatu hal yang wajib untuk dikonsumsi ibu hamil. Sebagai pengingat, dij sini susu hamil berperan hanya sebagai pelengkap nutrisi untuk sang ibu dan bayi saja.

BACA JUGA:

“(anggapan) Orang hamil harus beli susu hamil, padahal tidak harus beli susu hamil. kalau dia (ibunya) sehat dia bisa mengonsumsi (makanan bergizi),” jelas dr. Uf Bagazi, dikutip dari siaran podcast Mom’s Corner di kanal Youtube Nikita Willy Official, Senin (19/2/2024).

BACA JUGA:

Makanan bergizi, disebut dr. Uf Bagazi yang dimakan disarankan adalah jenis makanan dengan gizi yang variatif seperti tahu, tempe, telur, ikan, dan daging yang bergantian setiap harinya.