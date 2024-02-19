Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Kerja Sama dengan Kolegium dan Organisasi Profesi, Pastikan Semua RS Siap Beri Layanan Penyakit Kanker

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |04:00 WIB
Kemenkes Kerja Sama dengan Kolegium dan Organisasi Profesi, Pastikan Semua RS Siap Beri Layanan Penyakit Kanker
Kemenkes pastikan semua RS siap beri layanan kanker. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENTERI Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengimbau pentingnya melakukan upaya deteksi dini untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker.

Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan (kemenkes) melakukan kerjasama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memastikan semua Rumah Sakit siap melakukan pelayanan penyakit kanker.

Menkes Budi berharap dengan adanya upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau pergi ke Puskesmas dan melakukan skrining serta pemeriksaan deteksi dini kanker. Karena dengan lebih cepatnya penyakit ditemukan, Menkes percaya penyembuhan juga akan lebih besar.

Kanker

“Kita semua perlu berkolaborasi melakukan edukasi yang masif supaya masyarakat mau pergi ke Puskesmas untuk lakukan deteksi dini. Masyarakat jangan takut buat skrining dan periksa,” kata Menkes Budi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Selasa(19/2/2024).

Halaman:
1 2
      
