BPJS Kesehatan Beberkan 2 Penyakit Paling Banyak Diderita Petugas KPPS Pemilu 2024

KEPALA BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan dua penyakit paling banyak diderita petugas KPPS Pemilu 2024. Data penyakit paling banyak diderita petugas KPPS ini dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dari hasil skrining sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

Dari hasil skrining tersebut, diketahui bahwa 398.155 petugas KPPS masuk kategori berisiko penyakit. Petugas KPPS itu pun disarankan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapat tindak lanjut supaya risiko sakit bisa ditekan.

"Skrining ini adalah upaya kami mengantisipasi jatuhnya korban nyawa, karena kami tahu bahwa tugas petugas KPPS itu sangat berat," kata Kepala BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Ya, tugas petugas KPPS Pemilu 2024 sangatlah berat. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat laporan kalau ada petugas yang kerjanya lebih dari 10 jam, mulai dari mempersiapkan pencoblosan hingga perhitungan surat suara.