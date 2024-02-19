Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Upayakan Deteksi Dini Kanker di Puskesmas, Lebih Mudah dan Murah

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |22:00 WIB
Kemenkes Upayakan Deteksi Dini Kanker di Puskesmas, Lebih Mudah dan Murah
Pentingnya deteksi dini kanker. (Ilustrasi: Freepik.com)
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya melakukan deteksi dini untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker saat ini penting untuk dilakukan. Sebab, dengan kanker yang dideteksi lebih dini maka tingkat penyembuhannya juga menjadi lebih besar dan tentunya biaya yang lebih murah.

Sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi kesehatan, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga terus berupaya melengkapi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan deteksi dini kanker di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas. Diharapkan dengan adanya layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk deteksi dini.

Lebih lanjut, sebanyak 514 Puskesmas di kabupaten atau kota sedang disiapkan untuk bisa pelayanan deteksi dini empat jenis kanker meliputi kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, dna kanker usus yang banyak ditemui kasusnya pada pria.

Kanker

“Semua Puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 Puskesmas di 514 kabupaten/kota,” kata Menkes Busi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Senin (19/2/2024).

Telusuri berita women lainnya
