Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Studi: 56 Persen Perusahaan Asuransi Tak Tanggung Masalah Kesehatan Mental

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |16:00 WIB
Studi: 56 Persen Perusahaan Asuransi Tak Tanggung Masalah Kesehatan Mental
5 persen perusahaan asuransi tidak menanggung masalah kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TREN kesehatan 2024 diprediksi akan banyak membahas soal isu kesehatan mental. Hal ini juga untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental.

Sebab saat ini belum banyak dari mereka yang belum menyadari tentang pentingnya kesehatan mental, termasuk di dunia kerja. Bahkan menurut laporan MMB Health Trends 2024 di Asia dari Mercer Marsh Benefits, banyak karyawan di perusahaan yang mengalami kesenjangan manfaat kesejahteraan dalam kesehatan mental, kesehatan wanita, dan inklusif.

Sebanyak 56 persen perusahaan asuransi saat ini tidak menanggung masalah kesehatan mental, sosialisasi, dan kesulitan belajar anak-anak, remaja, dan keluarga. Meskipun sebanyak 54 persen asuransi kesehatan di seluruh dunia mengklaim menanggung sesi konseling psikologis atau psikiater, namun pada kenyataannya hanya sebagian yang menanggung maksimal 10 sesi konseling atau bahkan kurang.

Adanya pembatasan inilah dinilai perusahaan belum memberikan dukungan penuh mengenai kesehatan mental bagi karyawannya.

Kesehatan Mental

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan UI, Prof. Dr. Budi A Keliat, M.App.Sc mengatakan pentingnya upaya pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif terkait upaya penanganan kesehatan mental, yang terdiri dari langkah-langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Langkah-langkah ini dapat diwujudkan melalui upaya assessment yang berdasar pada indikator keluarga sehat, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa serta edukasi yang dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar, penyediaan obat, serta pelayanan kesehatan jiwa yang layak bagi kelompok disabilitas.

“Semua upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan terus dikuatkan oleh semua elemen masyarakat sehingga kasus diskriminasi seperti pemasungan dapat dicegah,” ujar Prof Budi seperti dikutip dari website resmi Universitas Indonesia ui.ac.id.

Upaya penanganan yang dilakukan secara setengah-setengah dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang tidak baik. Dia mencontohkan kasus kekambuhan yang sering terjadi pada pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144233/4_metode_pengobatan_atasi_gangguan_kesehatan_mental-PSuN_large.jpg
4 Metode Pengobatan Atasi Gangguan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144200/8_mitos_dan_fakta_seputar_masalah_kesehatan_mental_jangan_salah_kaprah_ya_mom-oVGb_large.jpg
8 Mitos dan Fakta Seputar Masalah Kesehatan Mental, Jangan Salah Kaprah Ya Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144189/mom_kenali_7_jenis_gangguan_kesehatan_mental_ini_jangan_mendiagnosa_sendiri_ya-mhjD_large.jpg
Mom, Kenali 7 Jenis Gangguan Kesehatan Mental Ini! Jangan Mendiagnosa Sendiri Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144171/kenali_tanda_tanda_masalah_kesehatan_mental_bingung_hingga_mengisolasi_diri-Auay_large.jpg
Kenali Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Mental, Bingung hingga Mengisolasi Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3144101/apa_itu_kesehatan_mental_yuks_simak_penjelasannya-dUqp_large.jpg
Apa itu Kesehatan Mental? Yuk Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/481/3142054/sosok_kate_middleton_dalam_perjuangan_sang_adik_hadapi_kesehatan_mental-frmU_large.jpg
Sosok Kate Middleton dalam Perjuangan sang Adik Hadapi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement