HOME WOMEN TRAVEL

8 Pengalaman Spektakuler Bisa Dilakukan di Swiss, Negeri Berjuluk Surga Dunia

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |20:23 WIB
8 Pengalaman Spektakuler Bisa Dilakukan di Swiss, Negeri Berjuluk Surga Dunia
Keindahan alam Swiss, negeri berjuluk surga dunia (Foto: Pexels/Nextvoyage)
SWISS merupakan destinasi yang menawarkan pengalaman spektakuler tanpa batas. Dikelilingi oleh pegunungan yang megah, danau yang memesona, dan desa-desa nan cantik, negeri berjuluk surga dunia itu menjadi tempat sempurna untuk petualangan tak terlupakan.

Nah, berikut delapan pengalaman spektakuler yang bisa Anda lakukan saat pelesiran ke Swiss, seperti dikutip dari akun Instagram @peponitravel.

1. Menikmati keindahan alam di balik jendela kereta

Menjelajahi Swiss dengan kereta panoramanya adalah pengalaman luar biasa yang tak terlupakan.

Anda akan disuguhkan pemandangan indah dari danau, sungai, gunung, dan bukit yang menghiasi alam Swiss secara elegan.

Keindahan Swiss

(Foto: Instagram/@lezbroz)

2. Tinggal di desa cantik nan asri

Liburan di Swiss takkan sempurna tanpa merasakan menginap di salah satu desa paling cantik di dunia, yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, lembah indah, gunung bersalju, sungai yang mengalir, dan danau yang memikat, bahkan hingga air terjun yang menakjubkan.

Suasana asri desa ini sempurna dipadukan dengan suara lembut lonceng sapi yang menggema di padang rumput di sekelilingnya dijamin bikin betah.

3. Hiking dengan pemandangan epic

Jalur hiking yang dikenal sebagai 'Mountain View Trail' menghadirkan pemandangan luar biasa lembah Lauterbrunnen dari puncak gunung.

Keindahan Swiss

(Foto: Instagram/@vanlife.with.rusty)

Saat Anda menikmati panorama ini, Anda akan melihat keindahan yang luar biasa dengan gunung-gunung salju seperti Eiger, Monch, dan Jungfrau yang menjadi latar belakangnya.

Perjalanan hiking sepanjang 5-6 km ini relatif mudah dilalui, sehingga Anda bisa menikmati alam dengan nyaman.

4. Jalan pagi di lembah Lauterbrunnen

Saat Anda bangun pagi, akan ada kesempatan untuk menikmati jalan santai melalui lembah yang indah, perbukitan hijau, peternakan sapi, dan menyaksikan beberapa dari 72 air terjun yang mempesona di daerah ini.

Perjalanan indah sepanjang 4 km ini akan menjadi momen jalan pagi yang paling menakjubkan yang pernah Anda alami.

