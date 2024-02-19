Bisa Pakai Batik atau Udeng, Jonas Brothers Diharapkan Promosikan Fesyen Indonesia saat Konser

Jonas Brothers akan gelar konser perdana di Indonesia (Foto: Instagram/@jonasbrothers)

JONAS Brothers bakal menggelar konser perdananya di Indonesia pada 24 Februari 2024 mendatang di ICE BSD City.

Nick, Joe, dan Kevin siap menyapa para fansnya yang akrab dipanggil Jonastics pada konser bertajuk 'Jonas Brothers Five Albums One Night Tours' itu.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya mengaku senang dengan gelaran konser Jonas Brothers di Indonesia, terlebih Indonesia terpilih menjadi satu dari dua negara dalam konser tour Asia trio grup ini.

Ia berpesan kepada promotor, Prestige Promotions dan Color Asia Live untuk membantu promosikan produk fesyen lokal Indonesia kepada Jonas Brothers.

"Boleh juga (pakai) produk fesyen lokal, apanya kek, kasih udeng atau apa. Jadi ketika tampil di Indonesia seperti ini loh, disambut banget," ujar Nia dalam acara The Weekly Brief with Nia Niscaya via daring di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Jonas Brothers (Foto: Instagram/@jonasbrothers)

Rupanya hal itu sudah menjadi rencana sang promotor. Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengatakan pihaknya berencana untuk memberikan batik kepada Jonas Brothers agar bisa digunakan saat konser.

"Rencananya kita targetnya Jonas Brothers di lagu terakhir pakai baju batik, semoga negosiasinya berjalan lancar," ucap David.

Nia menambahkan meski Jonas Brother tidak bisa menggunakan batik, setidaknya ada sentuhan etnik Indonesia sebagai ciri khas yang bisa digunakan mereka.