Gado-gado dan Pecel Masuk Daftar Salad Terenak di Dunia, Kalahkan Salad Amerika

KEKAYAAN dan ragam cita rasa kuliner Indonesia memang tak diragukan lagi, beberapa hidangan khas Indonesia bahkan sudah dikenal oleh dunia dan menuai prestasi.

Bukan hanya nasi goreng, bawang goreng, rendang, atau pun pempek. Kini yang terbaru adalah gado-gado dan pecel, dua hidangan khas kearifan lokal kesukaan banyak masyarakat Indonesia diakui sebagai salah satu salad terenak di dunia menurut versi Taste Atlas.

Melansir dari Taste Atlas, Senin (19/2/2024) gado-gado dari Indonesia berhasil menempati peringkat 18 dari 100 jenis salad di dunia. Sementara itu, pecel menyusul dengan peringkat ke-19, mengalahkan salad Cobb asal Los Angeles, Amerika Serikat.

Gado-gado dan pecel sendiri merupakan makanan khas Jakarta dan Jawa. Hidangan Gado-gado terdiri dari sayuran rebus, telur, tahu, bawang goreng, dan kerupuk. Semua bahan tersebut kemudian disajikan dengan siraman bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang telah dihaluskan.