HOME WOMEN FASHION

Nagita Makan Malam Pakai Rok Kue Lapis Seharga Rp48 Juta, Netizen: Bikin Lambung Gak Enak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |21:30 WIB
Nagita Makan Malam Pakai Rok Kue Lapis Seharga Rp48 Juta, Netizen: Bikin Lambung Gak Enak
Outfit Nagita Slavina, (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan momen ulang tahun keduanya, dengan makan malam atau birthday dinner party. Makan malam tersebut sendiri dihadiri sejumlah keluarga dan selebritis papan atas.

Meski tampil cukup kasual, namun gaya penampilan dari seorang Nagita Slavina tentu saja tetap jadi sorotan publik karena harganya yang selangit bagi sebagian besar masyarakat biasa.

 BACA JUGA:

Menghadiri acara makan malam pesta ulang tahunnya, Gigi tampak santai dengan balutan kemeja putih  berkancing simpel lengan pendek yang dipadukan dengan rok dengan motif stripes warna-warni, yang sekilas terlihat bak kue lapis.

(Foto: Instagram, @fanpage_nagitaslavina)

Mengutip laman Instagram, @fanpage_nagitaslavina, Senin (19/2/2024), rok warna-warni kue lapis ibu dua anak tersebut merupakan salah satu rancangan keluaran brand asal Amerika Serikat, Rosie Assoulin. Rok seri Striped Brush Skirt ini berbahan silk yang lembut dengan model rempel di bagian bawahnya.

