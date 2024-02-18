Tiba di India, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Siap Unjuk Gigi di Miss World 2024

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa akhirnya telah menginjakkan kakinya di New Delhi, India, hari ini, Minggu, (18/2/2024) untuk gelaran final Miss World 2024.

Kedatangannya di ibu kota India itu dibagikan Audrey lewat potret yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya. Dalam potret tersebut, Audrey tampak berfoto sambil membentangkan bendera Merah Putih kebanggaan Indonesia dan melempar senyum manisnya.

Tampak juga empat buah koper besar berwarna hitam dengan lambang bendera merah putih yang masing-masing bertuliskan ‘Miss Indonesia’ berjejer rapi di depannya.

“Here now in India for the 71st Miss World @missworld,” tulis Audrey, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @audreyyvanessa, Minggu, (18/2/2024)

BACA JUGA:

Kedatangan Audrey di New Delhi, India itu tak lain merupakan untuk siap melangkah di ajang kecantikan bergengsi dunia, Miss World 2024. Audrey sendiri berangkat menuju New Delhi, India sejak hari Sabtu, (17/2/2024)

BACA JUGA:

Sebelum malam grand final, Audrey akan melakukan sejumlah kegiatan dan karantina di New Delhi selama dua minggu dan satu minggu di kota Mumbai.